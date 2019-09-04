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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.09.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Türkiye'deki ABD'li şirketler ortak ticaret hedefi için yol haritasını sundu

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Türkiye'deki ABD'li şirketler ortak ticaret hedefi için yol haritasını sundu

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyareti öncesi iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için beklentiler, "ABD-Türkiye Yatırım ve Ticaret İlişkileri İstişare Toplantısı"nda masaya yatırıldı.

Türkiye'de yatırımı bulunan ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ABD-Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sunmak için bir araya geldiği bildirildi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nden (YASED) yapılan açıklamaya göre, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 6 Eylül’de başlayacak Türkiye ziyareti öncesi Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi temsilcilerinin katılımıyla, YASED ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) iş birliği ile düzenlenen "ABD-Türkiye Yatırım ve Ticaret İlişkileri İstişare Toplantısı"nda bir araya gelen ABD’li şirket temsilcileri, 100 milyar dolarlık hedef için görüşlerini paylaştı.

YASED açıklamasında toplantıdaki konuşmasına yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, uluslararası şirketlerin yaşadığı süreçlerin farkında olduklarını bildirdi. Turagay, "Bunları zaman içinde aşacağız. Uluslararası şirketlerin bölgesel merkez olarak Türkiye'yi seçmesi, ekonomiyi büyütür, istihdamı ve ihracatı da artırır. Olaya sadece dış ticaret açısından bakmamak gerekiyor. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye’ye gelecek ve sizlerle de görüşecek. Yaşadığınız sorunları anlatacaksınız ama sizden Türkiye’nin potansiyelini de anlatmanızı rica ediyorum. Biz her zaman yatırımcıların yanındayız." ifadelerini kullandı.

"ŞİRKETLERİN BİR ARAYA GELDİĞİ PLATFORMLAR ARTIRILMALI"
YASED Yönetim Kurulu Üyesi Osman Okyay da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sürdürülebilir olmasının yatırımların güçlendirilmesi için kritik önem taşıdığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bölgesel bir yatırım merkezi olarak rekabet gücünün artırılması halinde gelecek katma değerli uluslararası doğrudan yatırımların hızlı şekilde artacağını vurguladı.

Amerikalı yatırımcıların Türkiye’ye daha fazla yatırım ve ortak girişim yapması için Türkiye’ye özel pozitif kampanya çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini belirten Okyay, şunları kaydetti:

"2018 yılında olduğu gibi, firma yöneticileri ile başta Cumhurbaşkanı olmak üzere üst düzey Türk ve ABD’li yetkililerin yıl içerisinde düzenli olarak bir araya geleceği platformların sayısı artırılmalı. Türk sanayi şirketlerinin küresel tedarik zincirlerindeki payının ve uluslararası rekabetteki gücünün artırılması, ikili ticaret artışına Türkiye lehine katkıda bulunur. Türkiye'nin tedarik zinciri potansiyelinden daha fazla faydalanması önemli. ABD’ye ihracatta ürün kadar katma değerli hizmet ihracatında da potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Özellikle, e-ticaret, internet ve mobil hizmetler gibi ikili dijital ticareti geliştirecek alanlara odaklanılması ve ilgili mevzuatın (kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet hakları gibi) şirketler için kolaylaştırıcı olması iki ülke arasındaki ticareti artırır. Ayrıca, ABD’de sektör özelinde fırsatların ilgili sektör kuruluşları tarafından düzenli takibinin yapılması, çıkarılan fırsatların ticarete dönüştürülmesi için hükumetin gerekli teşvikleri sağlaması önemli."

"İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"
AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı Serra Akçaoğlu ise ABD-Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yönelik paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla bir dizi toplantı yapıldığını anımsatarak, Türkiye'deki mevcut Amerikan yatırımlarının artırılmasının ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Akçaoğlu, bu toplantılar kapsamında Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan raporda 4 ana başlık ortaya çıktığını ve raporda Türkiye’deki mevcut Amerikan yatırımlarının nasıl artırılacağı konusunun önemli bir madde olduğunu belirterek, "Ayrıca raporda, global şirketlere İstanbul ve Türkiye’nin bölgesel bir merkez olarak tanıtılması, yatırım ortamı hakkında net mesajlar verilmesi, geniş katılımlı bir yatırım konferansı düzenlenmesi ve etkiyi en üst düzeye çıkaracak konuşmacıların davet edilmesi başlıkları yer alıyor. Bugünkü toplantımızda Türkiye’de yatırımı bulunan Amerikan şirketleri temsilcilerinin görüşlerini aldık. Önceki toplantılarda da belirttiğimiz gibi, AmCham Turkey/ABFT ve YASED olarak iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek adına iş birliğine hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

TOPLANTIDA DİLE GETİRİLEN ÖNERİLER
Konuşmaların ardından şirket temsilcileri, Türkiye- ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılabilmesi için önerilerini paylaştı.
ABD merkezli Türkiye’de yatırımı bulunan şirketlerin aktardığı beklentilerden bazıları, Türkiye’deki yatırım fırsatları hakkında farkındalık
oluşturmak için İstanbul’da global yöneticilerin katılımıyla Türkiye Yatırım Konferansı yapılması, eyalet ticaret odalarıyla temaslar düzenlenmesi, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması ya da serbest ticaret anlaşması imzalanması, Amerika ile Türkiye arasında olan geçerli çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının gözden geçirilerek revize edilmesi, Türk start-up ve KOBİ’lerinin Amerikan şirketlerinin satış kanallarına entegre olması için çalışmalar yapılarak global tedarik zincirindeki yerlerinin güçlendirilmesi, tüm yasal ve yönetsel düzenlemelerin kamu-özel sektör istişare mekanizması ile uygulamaya alınması ve öngörülebilirliğin sağlanması şeklinde öne çıktı. 

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