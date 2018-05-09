Türkiye’deki 6’ncı mağazayı açtı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
09.05.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

Türkiye’deki 6’ncı mağazayı açtı

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Türkiye’deki 6’ncı mağazayı açtı

TÜRKİYE’deki 6’ncı mağazasını İstanbul kartal’da açan İsveçli mobilya devi Ikea, 8 bin çeşit ürünü tüketicilerle buluşturdu.

Maya Holding ve Ikea Türkiye CEO’su Fuat Atalay, 2005 yılından bu yana Türkiye’de mobilya ve dekorasyon trendlerine yön verdiklerini belirterek, “Kartal mağazamızla birlikte İstanbul’daki mağaza sayımız 3’e, Türkiye genelindeki mağaza sayımız ise 6’ya çıkıyor. Mağazalarımız, sipariş ve teslim noktalarımızın yanı sıra internet mağazamız aracılığıyla tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Türkiye’deki mağazalarımızda yaklaşık 8 bin ürün çeşidi yer alıyor. Yeni nesil özelliklere sahip Kartal mağazamızla birlikte, toplam satış alanımızın büyüklüğü 175 bin metrekareye ulaştı. Ikea’nın Türkiye’de sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam, Kartal mağazasıyla birlikte yaklaşık 5 bin kişi oldu. Bu yıl tüm mağazalarımızda yaklaşık 17 milyon ziyaretçi ağırlamayı öngörüyoruz” dedi.

Global Ikea’nın, Türkiye’den yıllık 600 milyon dolar düzeyinde satın alım gerçekleştirdiğini belirten Atalay, “Maya Holding, Ikea’nın Türkiye operasyonunu 10 yıl önce başlattığında bu miktar, 150-200 milyon dolar civarındaydı. 10 yılda Ikea global operasyonları için Türkiye’den yaklaşık 4.5 milyar dolarlık satın alım gerçekleştirdi” dedi.

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