Türkiye’deki 6’ncı mağazayı açtı
TÜRKİYE’deki 6’ncı mağazasını İstanbul kartal’da açan İsveçli mobilya devi Ikea, 8 bin çeşit ürünü tüketicilerle buluşturdu.
Maya Holding ve Ikea Türkiye CEO’su Fuat Atalay, 2005 yılından bu yana Türkiye’de mobilya ve dekorasyon trendlerine yön verdiklerini belirterek, “Kartal mağazamızla birlikte İstanbul’daki mağaza sayımız 3’e, Türkiye genelindeki mağaza sayımız ise 6’ya çıkıyor. Mağazalarımız, sipariş ve teslim noktalarımızın yanı sıra internet mağazamız aracılığıyla tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Türkiye’deki mağazalarımızda yaklaşık 8 bin ürün çeşidi yer alıyor. Yeni nesil özelliklere sahip Kartal mağazamızla birlikte, toplam satış alanımızın büyüklüğü 175 bin metrekareye ulaştı. Ikea’nın Türkiye’de sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam, Kartal mağazasıyla birlikte yaklaşık 5 bin kişi oldu. Bu yıl tüm mağazalarımızda yaklaşık 17 milyon ziyaretçi ağırlamayı öngörüyoruz” dedi.
Global Ikea’nın, Türkiye’den yıllık 600 milyon dolar düzeyinde satın alım gerçekleştirdiğini belirten Atalay, “Maya Holding, Ikea’nın Türkiye operasyonunu 10 yıl önce başlattığında bu miktar, 150-200 milyon dolar civarındaydı. 10 yılda Ikea global operasyonları için Türkiye’den yaklaşık 4.5 milyar dolarlık satın alım gerçekleştirdi” dedi.
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