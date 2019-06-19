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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.06.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Türkiye'de yatırım fırsatları İtalyanlara tanıtıldı

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Türkiye'de yatırım fırsatları İtalyanlara tanıtıldı

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ile İtalyan hukuk firması Nunizante Magrone iş birliğinde düzenlenen panelde, Türkiye'deki yatırım fırsatları ve karşılıklı iş birliği imkanları ele alındı.

Türkiye'deki yatırım fırsatları İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen panelde tanıtıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ile İtalyan hukuk şirketi Nunizante Magrone'nin iş birliğindeki panele, İtalya KOBİ'ler Birliği (CONFAPI) ve İtalya Merkez Bankasından üst düzey yetkililerin yanı sıra bankacılık, lojistik ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerden temsilciler katıldı. 

Panelde, Türkiye'deki yatırım fırsatları ile Türk ve İtalyan şirketleri arasında karşılıklı iş birliği imkanları ele alındı. 

Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, panelde yaptığı konuşmada, uluslararası medyada yer bulan kara propagandanın Türk ekonomisine ve Türkiye'deki yatırım imkanlarına dair gerçeği yansıtmadığını vurguladı. 

Büyükelçi Esenli, Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren yaklaşık bin 500 İtalyan firması olduğunu belirterek, 2017'de İtalya'dan Türkiye'ye yapılan 128 milyon dolarlık doğrudan yatırımın 2018'de 509 milyon dolara çıkarak, İtalya'nın Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan üçüncü ülke konumuna geldiğine işaret etti. 
Türkiye ile İtalya arasında son iki senedir görülen yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacminin her iki ülke için de önemli olduğunu kaydeden Esenli, bu rakamın daha da artırılması için yeni fırsatların bulunduğunu ifade etti. 

Büyükelçi Esenli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 şubat ayında İtalya'ya gerçekleştirdiği ziyarette ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi konulduğunu hatırlattı. 

Öte yandan panelde söz alan Roma Büyükelçiliği Hazine ve Maliye Bakanlığı Müşaviri Murat Ertuğrul ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı İtalya Temsilcisi Gino Costa, Türkiye'deki ekonomik reformlar ve yatırım fırsatlarıyla ilgili sunumlar yaptı. 

İtalyan Şirketler Topluluğu (SIMEST) yetkilisi Alberto Castronovo da yurt dışında yatırım yapmayı arzu eden İtalyan firmalara sağladıkları finansman desteklerle ilgili bilgiler verdi. 

Son olarak Türkiye'de yatırım yapan İtalyan firmaların olumlu tecrübelerinden bahseden TÜSİAD İtalya Temsilcisi ve Transmec Group Türkiye Direktörü Fulvio Villa da İtalya'da iş yapmak isteyen Türk yatırımcılar için vize sorununun "caydırıcı bir etken olduğuna" vurgu yaptı. 

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