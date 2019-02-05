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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.02.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Türkiye'de yapılıyor! Avrupalı kadınlardan talep yağıyor

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Türkiye'nin çanta, kemer, cüzdan gibi saraciye ürünleri ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 215 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok ülkeye sattığı çanta, kemer, cüzdan gibi saraciyelerin ihracatı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 215 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye 2017'de 190 milyon dolarlık saraciye ihracatına imza attı.

Türkiyede yapılıyor Avrupalı kadınlardan talep yağıyor

Çantanın başı çektiği, kemer ve cüzdan gibi deri ürünlerinin de aralarında bulunduğu saraciyede en fazla ihracat 37 milyon dolarla İtalya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 19 milyon dolarla Almanya ve 18,5 milyon dolarla İngiltere izledi.


Türkiyede yapılıyor Avrupalı kadınlardan talep yağıyor

"BU YIL HEDEF 300 MİLYON DOLAR İHRACAT"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da saraciye sektöründe 300 milyon dolar ihracatı hedeflediklerini söyledi.


Türkiyede yapılıyor Avrupalı kadınlardan talep yağıyor

Saraciye denilince akla ilk çantanın geldiğini belirten Gündoğdu, "Geleneksel pazarlarımızın yanında hedef ülkelerimiz de var. Amerika pazarının üzerinde durup oradan ihracat rakamlarımızı büyütmeyi düşünüyoruz. Ayrıca Uzakdoğu ile ilgili araştırmalarımızı da yapıyoruz. Hem ihracatçı birlikleri olarak hem Ticaret Bakanlığı olarak bu pazarlara daha fazla zaman ayırıp daha fazla yer almak istiyoruz." diye konuştu.


Türkiyede yapılıyor Avrupalı kadınlardan talep yağıyor

Avrupa'nın Türkiye'yi tercih etmesindeki sebebin geleneksel işçilik ve deri kalitesi olduğuna değinen Gündoğdu, tasarımla fark ortaya koymak istediklerini kaydetti.


Türkiyede yapılıyor Avrupalı kadınlardan talep yağıyor

Tasarım anlamında üniversitelerle iş birliği içinde olduklarını dile getiren Gündoğdu, bu anlamda somut adımlar attıklarını ifade etti.


Türkiyede yapılıyor Avrupalı kadınlardan talep yağıyor

"PASTEL RENKLER MODA"

Avrupa'nın çanta tercihleri hakkında da bilgi veren Gündoğdu, "Genel anlamda Avrupa'da pastel renkler üzerinde gidiyoruz. Kırmızı, açık yeşil, sarı. Bu renkler çok moda. Özellikle yeşil şu anda moda. Yeşilin bir kaç tonu kullanılıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çantalarımızı Avrupalı bayanlarda göreceksiniz." ifadelerini kullandı.


Türkiyede yapılıyor Avrupalı kadınlardan talep yağıyor

Çanta boyutlarının da ülkelere göre değişiklik gösterdiğine dikkati çeken Gündoğdu, "Kuzeyde havalar daha soğuk olduğu için insanlar yanına daha fazla eşya alıyor. Moda çok önemli ama kullanışlı olması da çok önemli. Kuzey insanı biraz daha büyük çantalar tercih ederken, güneye indiğimizde çantaların boyutları biraz daha küçülüyor. Ama moda şu anda daha küçük ve orta boy çantalarda kenetlenmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.


Türkiyede yapılıyor Avrupalı kadınlardan talep yağıyor

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