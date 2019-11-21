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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Türkiye'de üretilen yapay kalp ABD'de tanıtıldı

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Türkiye'de üretilen yapay kalp ABD'de tanıtıldı

Türkiye'de üretilen yapay kalp cihazı, ABD'de düzenlenen cerrahi alanında dünyaca ünlü Veith Sempozyumu'nda 20'den fazla Türk doktor tarafından tanıtıldı.

Türk bilim insanlarının vasküler alanda geliştirdiği ''Invamed ve RD Global'' markalı tıbbi cihazlar, New York'ta bu yıl 46'ncısı düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden 70'ten fazla firmadan 4 bin 500 civarında kişinin katıldığı Veith Sempozyumu'nda görücüye çıktı. 

Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, sempozyumda tanıtılan Türk cihazları hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu. 

Bu sempozyuma özelikle Türkiye'de üretilen tıbbi cihazların damga vurduğunu söyleyen Dinç, "Türkiye'de her geçen gün biraz daha iyi şeyler yapılıyor. Bundan 10 yıl önce sempozyuma geldiğimiz zaman 'Türkler Behçet hastalığını buldu ama çözümünü bulamadı' diyorlardı. Şu an Türkiye, ürettiği yapay kalp cihazını varis ameliyatlarında kullanılan 'Turkish glue' ve damar robotlarını konuşuyor.'' dedi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN YERLİ VE MİLLİ CİHAZLARIN 60'IN ÜZERİNDE ÜLKEYE İHRACATI VAR"

Damar robotlarıyla artık kasık damarlarından girip kalp damarlarının açılabildiğini ve Türkiye'de beyinden pıhtı çıkaran tıbbi cihazlar üretildiğini anlatan Dinç, şunları söyledi:

''Bugün Türkiye'de üretilen yerli ve milli cihazların 60'ın üzerinde ülkeye ihracatı var, önümüzdeki yıl inşallah Amerika'ya da başlayacağız ve şu an bu sempozyum vasıtasıyla 100'ün üzerinde ülkeden özellikle de damar cerrahları tıbbi cihazlarımız ile tanıştı. Cihazlar çok ciddi beğeni aldı.''

Sempozyuma son beş yıldır katıldıklarını belirten Dinç, şunları kaydetti:

''Bugüne kadar sadece davet ediliyorduk, şu an 20'nin üzerinde Türk doktoru bu kongrede konuşmacı, dünyanın en büyük vasküler toplantısında Türk doktorlar Türkiye'de üretilen cihazları anlatıyor. Hedefimiz 2023 yılında bu sempozyumu artık Türkiye'de yapabilmek. Buralardaki cerrahları Türkiye'ye getireceğiz, hem sağlık turizmi açısından hem Türkiye'nin yerli ve milli cihazlarına katkısı açısından sempozyumun Türkiye'de yapılmasını istiyoruz. Artık yapay kalbi konuşuyoruz ve hedefimiz Türkiye'de üretilen cihazımızı tüm dünyaya tanıtabilmek.''

"TÜRKİYE'DE VASKÜLER HASTALIKLAR HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ TEDAVİ EDİLİYOR"

Veith Sempozyumu'na adını veren damar cerrahisinin önde gelen isimlerinden Amerikalı Dr. Frank J. Veith ise her yıl yeni ve heyecan verici gelişmelerin ele alındığı toplantılara dünyanın birçok ülkesinden daha fazla katılımcı beklediklerini söyledi.

Türkiye'de tıp alanındaki gelişmelere ilişkin ise Veith, ''Türkiye gelişmiş, harika bir ülke. Vasküler cerrahi, Türkiye'de yükselişte, vasküler hastalıklar her geçen gün daha iyi tedavi ediliyor.'' dedi. 

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