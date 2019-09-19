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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.09.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Türkiye'de üretilen araçlar Avrupa sokaklarında

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Türkiye'de üretilen araçlar Avrupa sokaklarında

Türkiye'den yılın ilk yarısında 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtları ihraç edildi.

Otomobil firmalarının üretim üssü konumundaki Türkiye'den, ocak-haziran döneminde 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtı ihraç edilirken, dış satışlarda ilk sıraları sektörde önde gelen Avrupa ülkeleri aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye motorlu kara taşıtları ticaretinde önemli mesafe almaya devam ediyor. Fiat, Renault, Ford, Toyota ve Hyundai gibi Türkiye'de fabrikası bulunan sektörün önemli markalarının, burada ürettiği araçlar Avrupa sokaklarında trafiğe çıkıyor.

Motorlu kara taşıtları ithalatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 düşerken, aynı dönemde ihracat da yüzde 5 azalmasına karşın, 12 milyar 997 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT AVRUPA'YA

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 170 ülkeye motorlu kara taşıtı satışı yapıldı. En fazla ihracat Almanya ve Fransa gibi dünya otomotiv devi Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. İhracatta 1 milyar 615 milyon dolarla Fransa birinci oldu.

Motorlu kara taşıt ihracat listesinde1,5 milyar dolarla Almanya ikinci, 1,3 milyar dolarla İtalya üçüncü, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık dördüncü ve 804 milyon dolarla İspanya beşinci sırada yer aldı.

İTHALAT YAKLAŞIK YARI YARIYA GERİLEDİ

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı ise yüzde 48 azalışla 4 milyar 251 milyon dolara geriledi. Böylece geçen yılın ilk yarısında yapılan 8 milyar 272 milyon 313 bin motorlu kara taşıtları ithalatı 4 milyar 20 milyon 711 bin dolar azalmış oldu.

Türkiye'nin yılın ilk yarısında ithalat yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 1 milyar dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 371 milyon dolarla Fransa, 332 milyon dolarla İspanya, 296 milyon dolarla Japonya ve 264 milyon dolarla İtalya izledi. 

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