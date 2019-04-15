Türkiye’de turizm gelirleri artıyor

43’üncü Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen program Vali Özdemir Çakacak’ın katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Burada konuşan Vali Özdemir Çakacak, turizme yönelik ulusal ilginin arttığını ifade ederek, “Günümüz dünyasında iletişim ve ulaşım sektörlerinde yaşanan ilerlemeler ve küreselleşmeyle beraber ülkeler arasındaki sınırların adeta kalktığına ve bireylerin refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte insan hareketliliğinin gittikçe arttığına şahit olmaktayız. Bu hareketliliğin bir neticesi olarak turizm, yeni yerleri ve o yerin doğal güzelliklerini görmek için yapılan bir seyahat olmanın çok daha ötesinde; ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarıyla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış; turizmden beklentileri olan ülkeleri bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir” şeklinde konuştu.

“BU YIL ÜLKEMİZİ 50 MİLYON KİŞİNİN ZİYARET ETMESİ BEKLENMEKTEDİR”

Çakacak, 2019 yılında Türkiye’yi 50 milyon kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini ifade ederek konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Ülkemiz de, turizm hareketliliğinin her geçen gün gelişmesiyle dünyada söz sahibi olan ve daha da söz sahibi olmak isteyen ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizi 2017 yılında 38 milyon 620 bin kişi ziyaret etmişken bu rakam 2018 yılında 45 milyon 600 bine çıkmıştır. Bu yıl ülkemizi 50 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenmektedir. Ülkemizi ziyaret eden turist sayısının artması ile turizm gelirimiz de artmıştır. Ülkemizin 2017 yılında 26 milyar 283 milyon dolar olan turizm geliri 2018 yılında 29 milyar 512 milyon dolara yükselmiştir. Bu yıl daha büyük bir döviz geliri beklenmektedir. Günümüzde sadece ülkeler değil şehirler de artık turizmden aldıkları payı artırma çabası içerisindeler. Biz de aynı pastadan daha fazla pay alabilmek için, Eskişehir’imizi bulunduğu noktadan daha da ileriye götürme gayret ve çabası içerisindeyiz”

Konuşmalar ve slayt sunumunun arından bitki resimlerinden oluşan sergi gezildi.