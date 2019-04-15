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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.04.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Türkiye’de turizm gelirleri artıyor

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Türkiye’de turizm gelirleri artıyor

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, dünyada turizme yönelik ulusal ilginin arttığını, turizmden beklentileri olan ülkelerin bu endüstrinin geliştirilmesine yöneldiğini belirterek, "Biz de aynı pastadan daha fazla pay alabilmek için, Eskişehir’imizi bulunduğu noktadan daha da ileriye götürme gayret ve çabası içerisindeyiz” dedi.

43’üncü Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen program Vali Özdemir Çakacak’ın katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Burada konuşan Vali Özdemir Çakacak, turizme yönelik ulusal ilginin arttığını ifade ederek, “Günümüz dünyasında iletişim ve ulaşım sektörlerinde yaşanan ilerlemeler ve küreselleşmeyle beraber ülkeler arasındaki sınırların adeta kalktığına ve bireylerin refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte insan hareketliliğinin gittikçe arttığına şahit olmaktayız. Bu hareketliliğin bir neticesi olarak turizm, yeni yerleri ve o yerin doğal güzelliklerini görmek için yapılan bir seyahat olmanın çok daha ötesinde; ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarıyla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış; turizmden beklentileri olan ülkeleri bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir” şeklinde konuştu.

“BU YIL ÜLKEMİZİ 50 MİLYON KİŞİNİN ZİYARET ETMESİ BEKLENMEKTEDİR”

Çakacak, 2019 yılında Türkiye’yi 50 milyon kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini ifade ederek konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Ülkemiz de, turizm hareketliliğinin her geçen gün gelişmesiyle dünyada söz sahibi olan ve daha da söz sahibi olmak isteyen ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizi 2017 yılında 38 milyon 620 bin kişi ziyaret etmişken bu rakam 2018 yılında 45 milyon 600 bine çıkmıştır. Bu yıl ülkemizi 50 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenmektedir. Ülkemizi ziyaret eden turist sayısının artması ile turizm gelirimiz de artmıştır. Ülkemizin 2017 yılında 26 milyar 283 milyon dolar olan turizm geliri 2018 yılında 29 milyar 512 milyon dolara yükselmiştir. Bu yıl daha büyük bir döviz geliri beklenmektedir. Günümüzde sadece ülkeler değil şehirler de artık turizmden aldıkları payı artırma çabası içerisindeler. Biz de aynı pastadan daha fazla pay alabilmek için, Eskişehir’imizi bulunduğu noktadan daha da ileriye götürme gayret ve çabası içerisindeyiz”
Konuşmalar ve slayt sunumunun arından bitki resimlerinden oluşan sergi gezildi.

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