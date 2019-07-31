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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.07.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Türkiye'de otel doluluk oranı ilk yarıda yüzde 63,8'e ulaştı

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Türkiye'de otel doluluk oranı ilk yarıda yüzde 63,8'e ulaştı

Türkiye'de otel dolulukları bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak yüzde 63,8'e ulaştı. Bu dönemde, Türkiye'de ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 7,7 artışla 69,8 avroya, oda başı elde edilen gelir ise yüzde 8,9 artışla 44,5 avroya yükseldi. Doluluk oranı ilk yarıda İstanbul'da yüzde 69,7'ye, Antalya'da 61,9'a çıktı.

TÜROB tarafından, veri ve analiz şirketi STR'nin hazırladığı Ülke Performans Raporu yayımlandı. 

Buna göre, Türkiye'de otel dolulukları bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artarak yüzde 63,8'e ulaştı. Bu dönemde, ortalama olarak günlük satılan oda bedeli yüzde 7,7 artışla 69,8 avroya, oda başı elde edilen gelir ise yüzde 8,9 artışla 44,5 avroya yükseldi. 

Öte yandan Türkiye'nin doluluk oranı ve fiyatlarda yakaladığı artışa karşın, Avrupa ortalamasının altında kalması dikkati çekti. Avrupa destinasyonlarının ilk yarı ortalaması doluluklarda yüzde 69,7'yi bulurken, ortalama günlük satılan oda bedeli 110,6 avro, oda başı elde edilen gelir ise 77,1 avro düzeyinde gerçekleşti. 

AVRUPA'DA OTEL DOLULUK ORANI EN YÜKSEK İRLANDA'DA

İstanbul için ilk yarı konaklama sektörü verilerine bakıldığında, geçen yılın ocak-haziran döneminde yüzde 67,2 olan doluluk oranı, 2019'un aynı döneminde yüzde 69,7'ye yükseldi. Bu dönemde ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8,4 artışla 77,4 avrodan 83,9 avroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 12,4 yükselişle 52,0 avrodan 58,4 avroya çıktı. 

Antalya'da ise 2018'in ilk yarısında yüzde 60,3 olan doluluk oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 61,9'a yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 62,8 avrodan 64,7 avroya, oda başı elde edilen gelir 37,9 avrodan 40,1 avroya ulaştı. 

Öte yandan ilk yarıda ülke bazında Avrupa'da en yüksek doluluğa yüzde 76,1 ile İrlanda ulaştı. İsviçre ise 199 avro ortalama ile en yüksek oda fiyatına ulaşan ülke oldu. Destinasyon bazında ise yüzde 81,5 ile Dublin Avrupa'nın otelleri en dolu şehri olarak kayıtlara geçti. Yüzde 70,9 doluluk oranına ulaşan Cenevre, oda fiyatında 245 avro ile Avrupa'nın en pahalı şehri oldu. 

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