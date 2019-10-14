Türkiye’de kadın kadına iş veriyor
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Türk Tuborg AŞ’nin katkıları ile gerçekleştirilen “Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması” açıklandı.
Araştırmada 438 kadın girişimciyle görüşüldü. Global Girişimcilik İzleme Raporu’ndan ilham alınarak hazırlanan Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi’nde şirketlerin kuruluş aşamasında yaşanan sorunlardan büyüme sancılarına kadar her türlü konu raporlandı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de kadın girişimcilerin sayısı erkek girişimcilerin yarısından az olsa da, kadınlar daha iddialı.
KAGİDER Başkanı Emine Erdem Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi’nin kadınların düşleri ve düşlerini gerçeğe dönüştürecek potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini belirterek “Girişimci kadın kadına dokunuyor. Kadın girişimci ilk 5 çalışanını kadın alıyor. Daha çok kadınlara istihdam sağlıyor. Bu da bize kadın girişimci sayısının artmasına ekonomiye yaptığı katkıyı nasıl artırdığını gösteriyor” dedi. Türk Tuborg AŞ CEO’su Damla Birol ise “Nüfusun yüzde 50’siyiz ama ekonomiye baktığımızda azınlığız. Çifte sorumluluk sorunu kadınları engelliyor. Yönetici kadınların yüzde 78’i çifte sorumluluk olduğunu söylüyor. Kadınlar aileleri ve çocukları için daha fazla çalışıyor. Kadınlar her zaman her şeyi kanıtlamak zorunda. Kadınlar birşeyleri kanıtlasalar da ‘önce sen kendini bir göster’ deniliyor. Kadınların başarıya giden yolları pek çok engelle dolu ve istihdama katılımda oranımız hala yüzde 34 civarında” diye konuştu.
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