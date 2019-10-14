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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif ERGU
Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’de kadın kadına iş veriyor

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Türkiye’de kadın kadına iş veriyor

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Türk Tuborg AŞ’nin katkıları ile gerçekleştirilen “Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması” açıklandı.

Araştırmada 438 kadın girişimciyle görüşüldü. Global Girişimcilik İzleme Raporu’ndan ilham alınarak hazırlanan Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi’nde şirketlerin kuruluş aşamasında yaşanan sorunlardan büyüme sancılarına kadar her türlü konu raporlandı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de kadın girişimcilerin sayısı erkek girişimcilerin yarısından az olsa da, kadınlar daha iddialı.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi’nin kadınların düşleri ve düşlerini gerçeğe dönüştürecek potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini belirterek “Girişimci kadın kadına dokunuyor. Kadın girişimci ilk 5 çalışanını kadın alıyor. Daha çok kadınlara istihdam sağlıyor. Bu da bize kadın girişimci sayısının artmasına ekonomiye yaptığı katkıyı nasıl artırdığını gösteriyor” dedi. Türk Tuborg AŞ CEO’su Damla Birol ise “Nüfusun yüzde 50’siyiz ama ekonomiye baktığımızda azınlığız. Çifte sorumluluk sorunu kadınları engelliyor. Yönetici kadınların yüzde 78’i çifte sorumluluk olduğunu söylüyor. Kadınlar aileleri ve çocukları için daha fazla çalışıyor. Kadınlar her zaman her şeyi kanıtlamak zorunda. Kadınlar birşeyleri kanıtlasalar da ‘önce sen kendini bir göster’ deniliyor. Kadınların başarıya giden yolları pek çok engelle dolu ve istihdama katılımda oranımız hala yüzde 34 civarında” diye konuştu.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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