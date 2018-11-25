Türkiye'de ilk! Tescil verildi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'de ilk! Tescil verildi...
GeriEkonomi Türkiye'de ilk! Tescil verildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
25.11.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Türkiye'de ilk! Tescil verildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'de ilk! Tescil verildi...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetiştirilen ve halk arasında ejder meyvesi olarak bilinen Güney Amerika orijinli pitaya, Türkiye'nin tescillenen ilk tropikal meyvesi oldu.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde, Antalya Valiliğinin desteğiyle tropik meyve projesi başlattı. Bu kapsamda 2012'de ABD'den 6 türde 11 çeşit tropik meyve çeşidi getirilerek, bunların Gazipaşa ilçesinde iki farklı lokasyonda adaptasyonları gerçekleştirildi.

Türkiyede ilk Tescil verildi...

ÜÇ YIL İÇİNDE GEÇİM KAYNAĞI HALİNE GELDİ

Bölgeye uyum sağlayan ve halk arasında "ejder meyvesi" olarak bilinen anavatanı Güney Amerika olan pitaya, üç yıl içinde çiftçinin geçim kaynağı haline geldi. Tropikal çeşitlerin ticaretinin yapılabilmesi, fidan üretimleri için tescil çalışması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'nin tescil ettiği pitaya, Türkiye'nin ilk tescillenmiş tropikal meyvesi oldu.

Tanesi, büyüklüğüne göre 10 ila 60 lira arasında satılan ejder meyvesi, içecek, cacık, salata ve meyve olarak tüketilebiliyor.

Türkiyede ilk Tescil verildi...

'MİNERAL VE VİTAMİN BAKIMINDAN ZENGİN'

Gazipaşa'daki Yakacık Mahallesi'nde üretici Yaşar Dağtekin, AA muhabirine, "Ejder meyvesi Türkiye'nin tescillenen ilk tropikal meyvesi oldu. Getirisi çok iyi ama bahçe kurulumundan üretimine kadar ilgi isteyen bir ürün. Bakımını senelik yapıyoruz." dedi.

Meyvenin çiçeklerini kış gecelerinde açtığını dile getiren Dağtekin, karanlıkta arı ve böcek olmadığı için tozlamayı kendisinin yaptığını, böylece verimin fazla olduğunu vurguladı.

Ejder meyvesinin sağlık bakımından önemli olduğunu belirten Dağtekin, "Yapılan araştırmalara göre, sinir ve kemik sistemine, tırnaklara, gözlere iyi geldiği belirtiliyor. Mineral ve vitamin bakımından zengin." diye konuştu.

Türkiyede ilk Tescil verildi...

PASİFLORA MEYVESİ DE TESCİLLENDİ

Dağtekin, öte yandan Antalya'nın Alanya, Gazipaşa ile Mersin'in Anamur ilçelerinin denize bakan yamaçlarında yetiştirilen pasiflora tropik meyvesine de tescil verildiğini bildirdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rekor başvuru yapıldı! İlk ödemeler 2019'da

İthal edilen pirinç 3 kat arttı

Turhan: Kanal köprüleri genel bütçeden

Dünya kazan biz kepçe dolaşacağız