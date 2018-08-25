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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
25.08.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Türkiye'de ilk olacak! 1 yıl sonra gökyüzünde...

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Türkiye'de ilk olacak! 1 yıl sonra gökyüzünde...

Türkiye'nin acil görüntü ihtiyacını düşük maliyetlerle karşılayacak ilk milli mikro uydu Lagari'nin üretimi bu yıl tamamlanacak. Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer Gözlem Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen Lagari'nin, gelecek yılın ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor.

Türkiye'nin uydu teknolojilerindeki yetkinliğine yeni bir boyut getirecek ilk milli mikro uydu Lagari'nin üretimi bu yıl tamamlanacak ve gelecek yılın ikinci yarısında fırlatılacak.

Mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında küresel ölçekli bir firma olma hedefiyle çalışmalar yürüten, son olarak dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"e adını yazdıran Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), askeri deniz platformlarından uydu çalışmalarına, siber güvenlikten büyük veri, yapay zeka ve otonom sistemlere kadar uzanan stratejik alanlarda çalıs?malar yürütüyor.

Uydu teknolojileri alanında uydu sistem projeleri ile ilgili alt bileşenler ve yazılımların yerli ürünlere dönüşmesine imkan sağlayacak Ar-Ge projeleri gerçekleştiren şirket, Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer Gözlem Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen Lagari'yi ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergiledi.

Lagari uydusu için Berlin Space Technologies GmbH ile alt yüklenici sözleşmesi imzalandı. Projede, uydu ön tasarım aşaması geçilirken, detay tasarım çalışmaları devam ediyor. Uydunun fırlatma hizmeti için Antrix Corporation Limited ile Fırlatma Hizmeti Sözleşmesi imzalandı.

Türkiyede ilk olacak 1 yıl sonra gökyüzünde...

Türkiye'nin acil görüntü ihtiyacını düşük maliyetlerle karşılayacak ilk milli mikro uydunun üretimi bu yıl tamamlanacak. Lagari'nin, gelecek yılın ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor.

 

BİRÇOK ALANDA KATKI VERECEK

Uzay alanında çalışma yapan saygın birçok kurum ve kuruluş tarafından ilk roketli uzay uçuşunu gerçekleştiren kişi olarak kabul edilen Lagari Hasan Çelebi’den adını alan uydu, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsü ile doğal afetlerin takibi gibi keşif gözetlemesi görevleri yapacak.

Renkli ve nokta/şerit görüntü alma kabiliyetlerine sahip, yeni nesil elektro-optik kamera taşıyan Lagari, uzay teknolojisinde boşlukları dolduracak olan tamamlayıcı uydu kategorisinde ilk milli yatırım olma özelliğini taşıyor.

Lagari, mikro uydu kategorisinde, 60-65 kilogram ağırlıkta hedeflenen çözünürlükte görüntü sağlamasıyla bu konuda dünyadaki ilklerden biri olacak.

STM, uzay sistemleri ve uygulamalarına yönelik olarak Yeni Nesil Mikro Yer Gözlem Uydusu Geliştirilmesi Projesi'nin yanı sıra Nano Uydu Platformu Otomatik Tanımlama Sistemi Uygulaması Projesi, Takım Uydu Görev Optimizasyon Aracı Geliştirilmesi Projesi ve Elektro-Optik Uydu Görüntülerine Yönelik Çözünürlük İyileştirme Algoritmalarının Geliştirilmesi Projesi çalışmaları yürütüyor.

 

 

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