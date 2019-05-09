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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.05.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Türkiye'de ilk kez uygulanıyor! Hizmete başladı...

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Türkiye'de ilk kez uygulanıyor! Hizmete başladı...

DÜNYA’da birçok havalimanında kullanılan parmak izi ve yüz tanıma ile pasaport kontrolünden geçmeyi sağlayan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi deneme amaçlı olarak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hizmete girdi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yolcularına zaman kazandıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa geliştirilerek hizmete alınan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi ile yolcular sisteme tanımlı parmak izleri ve yüzleri ile 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebilecekler.

Türkiyede ilk kez uygulanıyor Hizmete başladı...
Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne toplam 8 adet pasaport bankosu kuruldu. Bu uygulama Türkiye’de ilk kez, 18 yaşını doldurmuş ve yeni pasaport sahibi tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açıldı. Henüz test sürecinde olan uygulama ile birlikte yolcuların kolay, hızlı ve rahat bir şekilde pasaport kontrollerini tamamlaması hedefleniyor.
Türkiyede ilk kez uygulanıyor Hizmete başladı...
7 gün 24 saat çalışacak Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi test aşamasının ardından tam kapasite olarak hizmet vermeye başlayacak. Sistem daha sonra gelen yolcu bölümünde de hayata geçirilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanan sistemde, yolcular yeni çipli pasaportlarının yanı sıra daha önceden sisteme kayıtlı parmak izlerini ve yüzlerini özel hazırlanan pasaport bankolarında taratıyorlar. Sistem, parmak izi ve yüz doğrulanmasının ardından pasaport bankosunda bulunan kayar kapıyı açarak geçişi sağlıyor. Bu yeni sistemde, personel tasarrufu da sağlanacağı gibi işlemlerin çok daha hızlı ve güvenli gerçekleşmesi amaçlanıyor.
Türkiyede ilk kez uygulanıyor Hizmete başladı...
UYGULAMA TEST AŞAMASINDA

Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Direktörü Göksu Güney, Pasaport sistemi pazartesi gününden itibaren test amaçlı faaliyete başladı. Sistem çok basit bir şekilde iki kapılı olarak çalışıyor. İlk kapıya geldiğiniz zaman elektronik pasaportunuzu okuyucuya okutuyorsunuz. Daha sonra sistem pasaportun içinde bulunan çipten datalarınızı alıyor.

Türkiyede ilk kez uygulanıyor Hizmete başladı...
İlk kapı açılıyor. İçeriye giriyorsunuz. Daha sonra ikinci kapı açılıyor. İkinci kapıya geldiğiniz zaman sistem parmak izinizi ve yüzünüzü okutuyorsunuz. Böylece sizden o anda aldığı datayı, pasaportunuzdan aldığı data ile eşleştirip sizi tanımlayıp ikinci pasaport kapısından da geçirmiş oluyor. Bu bir pilot projedir. Bir ay boyunca denemeyi planlıyoruz. Test bittikten sonra faal hale geçireceğiz. Yani 7 gün 24 saat çalışır hale gelecek. Bu sene içerisinde yine geliş katında burada yaptığımız gibi sekiz adet cihaz konumlandıracağız. Bu uygulamayı 18 yaşın geçmiş yeni çipli pasaport olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kullanabilecek. dedi.
Türkiyede ilk kez uygulanıyor Hizmete başladı...

 

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