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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA)
08.08.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda başladı! Yolculardan yoğun ilgi görüyor

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İstanbul Havalimanı’nda iki robot, terminal içinde yolculara danışma hizmeti vermeye başladı. Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda görev yapan danışma robotları, test sürecinin tamamlanmasının ardından, sayısı 4’e çıkarılarak kalıcı hale gelecek. Yerli üretim robotlar, Türkçe ve İngilizce yolcuların sorularını yanıtlıyor, yolcuları hem sesli hem de ekrana getirdiği bilgilerle yönlendiriyor.

İstanbul Havalimanı’nda bugün itibariyle 2 adet danışma robotu yolculara asistanlık yapmaya başladı. Dış Hatlar Terminali gidiş katında bulunan robotlar, yolculardan yoğun ilgi gördü. Yolculara danışma hizmeti veren onların sorularını yanıtlayan Robotlar, aynı zamanda yolcuların bilet bilgilerini okuyup, uçuş detaylarını da canlı olarak ekranına yansıtıyor. Bir süre test amaçlı hizmet verecek olan robotların sayısı ağustos ayı sonuna doğru 4’e çıkacak ve kalıcı olarak görev yapacaklar.

Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda başladı Yolculardan yoğun ilgi görüyor
İlk gün robotları karşısında gören yolcular, robotlardan uçuşları hakkında bilgi aldılar. Robotlar ile zaman zaman ilginç diyaloglar yaşayan yolcular uygulamadan memnun olduklarını belirttiler.
Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda başladı Yolculardan yoğun ilgi görüyor
YOLCULAR DANIŞMA ROBOTLARA İLGİ GÖSTERDİ

Basın mensuplarına robot hakkında açıklamalarda bulunan Rukiye Şengül, yurt dışına sıkça seyahat ettiği ancak havalimanlarında böyle bir robotla ilk defa karşılaştığını söyledi. İlk kez bir robotla karşılıklı konuştuğunu dile getiren Şengül, "Çağımız dijital sistem dönemi. Buradan faydalanmamız tabii ki güzel olur. İnşallah sistem böyle başlar ve daha da gelişir. O zaman da insan gücünü azaltan, biraz daha hızlı ve yardımlı bir sistem oluşur diye düşünüyorum. Havalimanı için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda başladı Yolculardan yoğun ilgi görüyor
Kendisine verilen cevaplar için robota teşekkür eden Fahriye Gürsoy ise oğlu ve gelinini Norveç’e uğurlamak için havalimanına geldiğini belirterek, "Robotu ilk defa bu havalimanında gördüm. İlk mescidi sordum. Cevap verdi ama ikinci seferde bana darıldı ve söylemedi. Robotu görünce çok şaşırdık. İnsan gibi karşımıza çıkıyor ve soru sorabiliyorsun. O da cevap veriyor. Çok güzel bir şey" dedi.
Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda başladı Yolculardan yoğun ilgi görüyor
 

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