Türkiye'de ilk defa geliştirildi! Testler tamamlandı, seri atışa geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'de ilk defa geliştirildi! Testler tamamlandı, seri atışa geçti
GeriEkonomi Türkiye'de ilk defa geliştirildi! Testler tamamlandı, seri atışa geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
08.10.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Türkiye'de ilk defa geliştirildi! Testler tamamlandı, seri atışa geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yeteknoloji AŞ tarafından geliştirilen ŞAHİ-209 Blok2, gelişmiş özellikleriyle sahada askeri ve sivil yetkililerin karşısına çıktı. Testlerde daha yüksek güçlerde ve seri atışlar yapıldı. Türkiye'de ilk defa geliştirilen elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden ilk örnekleri de atışlarda kullanıldı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde öz kaynaklarla geliştirilen yenilikçi elektromanyetik silah sistemi ŞAHİ-209 Blok2, sahada askeri ve sivil yetkililere, gelişmiş özellikleri ve performansından seri atışlarla örnekler gösterdi.

Savunma ve güvenlik kuruluşlarına yönlendirilmiş enerji sistemleri ve teknolojileri konusunda sistem, alt sistem, ürün, proje ve danışmanlık çözümleri sunan Yeteknoloji AŞ, 2008'den bu yana elektromanyetik top sistemlerine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Türkiyede ilk defa geliştirildi Testler tamamlandı, seri atışa geçti
ŞAHİ-209 Blok2 ile 10 mega jul, 50 kilometreye erişebilecek bir sistemi ortaya koyan şirket, bunu operasyonel hale getirmek için yoğun bir test süreci izliyor. Saha testlerinden elde edilen çıktılarla, dünyayla aynı anda oldukça yeni olan bu teknolojiye yönelik sistem doğrulamaları yapılıyor, alt sistemler ve mühimmat tasarımına yönelik geliştirmelere gidiliyor. Böylelikle ŞAHİ-209 Blok2'nin operasyonel görevlere hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeteknoloji AŞ, gelecek yılın ilk yarısında ufuk ötesi hedefler üzerinde etkili bir mühimmatla güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistemi ortaya koymayı hedefliyor.

Türkiyede ilk defa geliştirildi Testler tamamlandı, seri atışa geçti
YETKİLİLERİN KARŞISINA ÇIKTI

Şirket, son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, OSTİM Teknik Üniversitesi uzmanlarından oluşan geniş kapsamlı bir heyete sunum yaptı.

Türkiyede ilk defa geliştirildi Testler tamamlandı, seri atışa geçti
Mühimmat ve tapa geliştirmek için bu yılın şubat ayında başlayan çalışmalar sonunda, seçkin uzmanlardan oluşan askeri heyete fonksiyonel tapası ile çalışan mühimmatlarla başarılı gösterimler yapıldı. Bu testlerde daha yüksek güçlerde ve seri atışlar gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk defa geliştirilen 1 kilogramın üzerinde, 35 milimetre kalibrede, hipersonik atılabilen, fonksiyonel tapası olan ve çeşitli imha görevlerini yerine getirebilecek elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden ilk örnekleri atışlarda kullanıldı.

Türkiyede ilk defa geliştirildi Testler tamamlandı, seri atışa geçti
Gösterimde ayrıca sistemin mobil ve modüler bir sistem halinde hızlı şarj olabildiği ve art arda seri atış yapabildiği ortaya konuldu. Bu da hem mühimmat hem de yeni darbeli güç kaynağıyla yüksek kapasiteli şarj sisteminin gerçekleştirilmesiyle mümkün oldu.

1 YILDA OPERASYONEL HALE GELECEK

Elektromanyetik top, talep halinde 1 yıl içinde kara platformunda operasyonel hale getirilebilecek, yine 1 yıl içinde gemi üzerinde topun testlerine başlanabilecek.

Türkiyede ilk defa geliştirildi Testler tamamlandı, seri atışa geçti
Hipersonik mühimmatı geliştirmeye devam eden Yeteknoloji AŞ, bu konuda Türkiye'deki diğer kabiliyet ve imkanlara sahip kurumlarla iletişim halinde bulunuyor.

İstenilen büyüklükte ve özelliklerde darbeli güç kaynakları üretebilen şirketin, bu anlamda ölçek ve kapasite sorunu bulunmuyor.

Türkiyede ilk defa geliştirildi Testler tamamlandı, seri atışa geçti
"ELİMİZİ ÇABUK TUTMALIYIZ"

Yeteknoloji AŞ Genel Müdürü Fazıl Hızal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunmada paradigma değişiklileri yaşandığını, bu değişikliklerin zamanında yakalanması durumunda Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeleri arasına girebileceğini söyledi.

Türkiyede ilk defa geliştirildi Testler tamamlandı, seri atışa geçti
Bunun en güzel örneğinin silahlı/insansız hava araçlarında görüldüğünü ifade eden Hızal, şöyle konuştu: 

"Benzeri bir durum elektromanyetik top sistemlerinde de söz konusu. Elimizi çabuk tutup sahada kullanıma yönelik mesafe almamız ve askerimizden gelecek geri beslemelerle operasyonel olacak mükemmel sistemlere hızla erişmemiz gerekiyor. Bürokratik işlemlere takılıp zaman kaybetmemiz durumunda bu şansı kaçıracağımız açık. İnsanlı uçaklar, motorlar, hava savunma füzelerinde yaşadığımız geriden gelişi ve bundan dolayı dışa bağımlılığımızı durdurmak, bunu öğrenilmiş çaresizlik olmaktan çıkarmak, birer birer milli sistemlerimizle hem kendi silahlı kuvvetlerimiz hem de dünya silah pazarı için var olmamız gerektiğini vurguluyoruz. Artık hikayeler yarım kalmasın, Nuri Demirağ'lar, Vecihi Hürkuş'lar gibi kadrini bilmediğimiz pek çok değerimiz gibi bir de ŞAHİ-209 arkasından methiyeler dizerek ağıtlar yakmayalım." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İmzalar atıldı... Rusya ve Türkiye'den önemli anlaşma
Türkiye'de ilk defa geliştirildi! Testler tamamlandı, seri atışa geçti
Bakan Pakdemirli açıkladı: Ergani Barajı'nda su tutulmaya başlandı
Dünyanın en ünlü restoranlarından biri... Mali krizle çalkalanıyor