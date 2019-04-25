Türkiye'de ilk... Binlerce turist bunun için akÄ±n edecek
Antalyaâ€™da 2 yÄ±l Ã¶nce hizmete giren TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk turistik denizaltÄ±sÄ± Nemo Primero, bu yÄ±l 22 bin turisti Akdenizâ€™in derinliklerine indirmeyi hedefliyor.
2017 yÄ±lÄ±nda, Antalya Valisi MÃ¼nir KaraloÄŸluâ€™nun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle hizmete giren turistik denizaltÄ± Nemo Primero, KaleiÃ§i Yat LimanÄ±nâ€™ndan yerli ve yabancÄ± turistleri Akdenizâ€™in derinliklerine indirmeye devam ediyor. KaleiÃ§i aÃ§Ä±klarÄ±nda 35 metre derinlikte bulunan FransÄ±z savaÅŸ gemisi St. Didier BatÄ±ÄŸÄ±â€™na dalÄ±ÅŸlar Nisan ayÄ± itibariyle baÅŸladÄ±.Â
Her seferde azami 44 yolcu ile gÃ¼nde ortalama 5 dalÄ±ÅŸ yapan ve her seferde yaklaÅŸÄ±k 1 saat suyun altÄ±nda kalan denizaltÄ±nÄ±n seferlerine ilgi yoÄŸun oldu. â€™St. Didierâ€™ batÄ±ÄŸÄ±nÄ± yakÄ±ndan gÃ¶ren turistler, cep telefonlarÄ±yla o anlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 18 bin misafir aÄŸÄ±rlayan Nemo Primero, bu yÄ±l 22 bin ziyaretÃ§iye ulaÅŸmayÄ± hedefliyor.
"HAFTADA 25 DALIÅž"
Submarine Turkey Operasyon Sorumlusu Zafer Deveci, alternatif turizme farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± getirdiklerini sÃ¶yledi. Nisan ayÄ± itibariyle dalÄ±ÅŸlara baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Deveci, "Bu yÄ±l yerli ve yabancÄ± olmak Ã¼zere 22 bin yolcu bekliyoruz.Â
HaftanÄ±n 5 gÃ¼nÃ¼nde toplamda 25 dalÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz. Her dalÄ±ÅŸÄ±mÄ±z bir saat sÃ¼rÃ¼yor. FransÄ±z batÄ±ÄŸÄ±na dalÄ±yoruz ama sualtÄ± uygun olursa gemiyi gezdiriyoruz. DenizaltÄ± etrafÄ±na inen dalgÄ±Ã§larÄ±mÄ±z Ã§eÅŸitli ÅŸovlar yapÄ±yor" dedi.
ALMAN VE RUS Ä°LGÄ°SÄ°
Tura aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Alman ve Rus turistlerin ilgi gÃ¶sterdiÄŸini kaydeden Deveci, geÃ§tiÄŸimiz sezon 18 bin yolcu taÅŸÄ±rken bu yÄ±l ise 22 bin bandÄ±nda misafir beklediklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Antalyaâ€™nÄ±n turizm hedeflerine katkÄ± vermeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Zafer Deveci, yakÄ±n zamanda SÄ±Ã§an AdasÄ± etrafÄ±na da bir dalÄ±ÅŸ noktasÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
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