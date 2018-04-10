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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
10.04.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Türkiye’de günde 4,9 milyon ekmek israf oluyor

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Türkiye’de günde 4,9 milyon ekmek israf oluyor

ANKARA Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Türkiye’de gündeÿ4,9 milyon ekmeğin israf edildiğini belirtti. Prof. Dr. Şireli, ”Dünyada 750- 800 milyon aç insan var. Attığınız bir gıdanın, başkasının karnını doyurabileceğini düşünmek önemli bir noktadır. Dünya nüfusunun 12’de 1’i, atılan gıdalarla beslenebiliyor” dedi.

Son yıllarda ön plana çıkan gıda kaybı ve israfı konularını değerlendiren Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Türkiyede ekmek israfıyla ilgili belirli çalışmaların yapıldığını,ÿgünlükÿ2 milyona yakın ekmeğin israfının önlenmeye çalışıldığını kaydetti.

Gıda kayıplarının önleme çalışmalarının hem ekonomik açıdan hem de ulusal kaynakların yanlış kullanılmaması açısından önemli bir faktör olduğunun vurgulayan Prof. Dr. Şireli şunları söyledi:

 Yapılan çalışmalarda ülkemizde günde2 milyona yakın ekmek israfıÿönlenmeye çalışıldı. Bu hem ekonomik açıdan büyük bir kazanım, hem de ulusal kaynakların yanlış kullanılmaması açısından da önemli bir faktör. İsraf konusunda özellikle toplumsal boyutta davranışsal alışkanlıklarıvar.

Günlük olarak evimize aldığımız ekmeklerin muhafazasından tutun da paketlenmesine, saklanmasına kadar. Geçtiğimiz yıllar içerisinde kaybedilen, kazanılan ekmeklerle veya ürünlerle yüzlerce okul, yüzlerce köprü, onlarca bina ve fabrika yapılabilirdi. İşte biz bu yüzden bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Bunlardan ülkenin karlı çıkmasına çalışıyoruz. 

 4,9 MİLYON EKMEK İSRAFA UĞRUYOR

 Türkiye’de günde 4,9 milyon adet ekmeğin israfa uğradığını belirten Prof. Dr. Şireli, ”Kayıp olarak baktığımızda geçtiğimiz yıllar içerisinde günde 6 milyon ekmek israf ediliyordu. Yapılanÿ çalışmalarla bu rakam 4,9 milyon adete indiÿ” dedi.ÿÿ

 DÜNYADA 800 MİLYON AÇ İNSAN VAR

 Çöpe giden gıdayla başkasının karnının doyurabileceğini düşünmenin, önemli bir duyarlılık olduğunun altını çizen Prof. Dr.ÿ Şireli, Dünyada 750-800 milyon aç insan var. Sizin attığınız bir gıdanın, başkasının karnını doyurabileceğini düşünmek önemli bir nokta. Bu boyutta baktığınızda dünya nüfusunun 12’de 1’i atılan gıdalarla beslenebiliyor.

Bugün sadece ekmek boyutunda baktığımızda Avrupa’da günlük 37 milyon dilim ekmek israf ediliyor, bu da ciddi bir rakam. Bu kadar toplumda aç insan, ekonomik gelir düşüklüğü varken, bunun değerlendirilmemesi önemli bir kayıpÿdiye konuştu.

 Şireli, ekmek israfında Suudi Arabistan ve Endonezya’nın ilk sıralarda yer aldığını sözlerine ekledi.

 

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