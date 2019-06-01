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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.06.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

"Türkiye'de geçen yıl 22,1 milyon ton çiğ süt üretildi"

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"Türkiye'de geçen yıl 22,1 milyon ton çiğ süt üretildi"

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, "Türkiye'de geçen yıl üretilen 22,1 milyon ton çiğ sütten 1,66 milyon ton içme sütü, 110 bin ton süt tozu, 65 bin ton tereyağı, 756 bin ton peynir, 1,20 milyon ton yoğurt ve 730 bin ton ayran üretildi. Sokakta satılan, pastörize edilmemiş, ısıl işlemden geçirilmemiş çiğ sütten yapılan her türlü süt ürünü riskli ve sakıncalıdır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, "Ülkemizde geçen yıl üretilen 22,1 milyon ton çiğ sütten 1,66 milyon ton içme sütü, 110 bin ton süt tozu, 65 bin ton tereyağı, 756 bin ton peynir, 1,20 milyon ton yoğurt ve 730 bin ton ayran üretildi." dedi.

Tezel, dernek tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, SETBİR'in geçen yıldan itibaren 1 Haziran'ı Dünya Süt Günü olarak kutladığını söyledi.

Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektöründe kamu otoritesince kayıtlı ve denetimli 2 bin 258 işletmenin faaliyet gösterdiğini bildiren Tezel, sektörün her gün 500 bini aşkın çiftçi üreticiden temin ettiği çiğ sütü, sağlıklı, ambalajlı, hijyenik içme sütü ve süt ürününe dönüştürdüğünü, sağladığı istihdamla da 10 binlerce insana geçim kapısı olduğunu dile getirdi.

Tezel, sektörün ürünlerinin yurt içinde 600 bin satış noktasında, yurt dışında da 88 ülkede tüketiciyle buluştuğunu belirterek, "Türkiye'de 2018'de 22,1 milyon ton çiğ süt üretildi. Süt sanayisi bu çiğ sütten 1,66 milyon ton içme sütü, 110 bin ton süt tozu, 65 bin ton tereyağı, 756 bin ton peynir, 1,20 milyon ton yoğurt ve 730 bin ton ayran üretti." ifadelerini kullandı.

Bu üretimin, geçen yıl üretilen toplam inek sütünün yüzde 45'inin işlenerek gerçekleştiğine değinen Tezel, Türkiye'de üretilen sütün yarısından fazlasının kayıt dışı işletmelerde işleme tabi tutulduğunu ya da sokak sütü olarak üretildiğini aktardı.

"SOKAKTA SATILAN ÇİĞ SÜTTEN YAPILAN ÜRÜNLER SAKINCALI"

Tezel, kayıt dışı işleme tabi tutulan süt miktarının yüksek olmasının sebebinin, ambalajlı süt ve süt ürünleri hakkında yayılan bilgi kirliliği olduğuna dikkati çekti.

Uzman olmayan birtakım kişilerin her fırsatta sanayinin ürettiği süt ve süt ürünlerini karalayarak tüketiciyi çiğ süt içmeye, evde yoğurt yapmaya ve ambalajsız ürün tüketmeye özendirdiğini anlatan Tezel, oluşan bilgi kirliliğinin halk sağlılığını tehdit eden gelişmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tezel, sokakta satılan, pastörize edilmemiş, ısıl işlemden geçirilmemiş çiğ sütten yapılan her türlü süt ürününün riskli ve sakıncalı olduğunu vurgulayarak, "Pastörize edilmiş, ısıl işlem uygulanmış, hijyenik ambalaj ile korunmuş süt ürünü sağlıktır." diye konuştu.

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