Türkiye'de biyodizel üretimi rekora koşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'de biyodizel üretimi rekora koşuyor
GeriEkonomi Türkiye'de biyodizel üretimi rekora koşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Türkiye'de biyodizel üretimi rekora koşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'de biyodizel üretimi rekora koşuyor

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı "Geçen yılın 8 ayında 66 bin ton, bu yıl ise aynı dönemde 78 bin ton üretimimiz oldu. Bu yıl 130 bin tonluk bir üretim bekliyoruz. Bu da rekor anlamına geliyor" dedi.

Atık yağlar ve bazı yağlı tohumlardan elde edilen biyodizel yakıtlarda üretim artışı rekor seviyelere yaklaşıyor.

AA muhabirinin Biyodizel Sanayi Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2018 yılında 108 bin 609 ton biyodizel üretimi gerçekleşti. Bu yıl ise yılın 8 ayında 78 bin tonluk üretim yapan biyodizel sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış yakaladı.

Kanola ve aspir başta olmak üzere yağlı tohumlar ve toplanan atık yağların ham madde olarak kullanıldığı biyodizelde geçen yılki rekorun yıl sonunda kırılması bekleniyor.

Dernek Başkanı Selçuk Borovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biyodizel üretiminde sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi.

Yılın 8 ayında gösterilen artışın devam edeceğini dile getiren Borovalı, "Geçen yılın 8 ayında 66 bin ton, bu yıl ise aynı dönemde 78 bin ton üretimimiz oldu. Bu yıl 130 bin tonluk bir üretim bekliyoruz. Bu da rekor anlamına geliyor." dedi.

GÖNÜLLÜ VE ZORUNLU HARMANLAMA

Türkiye'nin motorin açısından çok büyük bir pazar olduğuna değinen Borovalı, ülkede yaklaşık 25 milyon ton motorin tüketimi olduğunu aktardı.

Borovalı, Avrupa'da motorine biyodizel harmanlama oranının yüzde 9'lara çıkarıldığına dikkati çekerek, "Türkiye'de ise zorunlu harmanlama oranı binde 5, gönüllü harmanlama ise yüzde 2. Bizim sektör olarak hedefimiz yüzde 2'yi tamamlamak. Türkiye çok büyük bir motorin pazarı, bu yüzden yüzde 2'lik harmanlama bile bizi Avrupa'da ilk 10'a taşır. Türkiye'nin bu anlamda potansiyeli çok." ifadelerini kullandı.

45 BİN TON ATIK YAĞ TOPLAMA HEDEFİ

Yağlı tohumların ekiminde geçen yıl çok iyi bir artış yakalandığını vurgulayan Borovalı, üreticinin ilgisinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kanolanın üreticiye ayçiçeğine göre daha fazla gelir getirdiğini belirten Borovalı, "Kanola eken, satan herkes ekonomik anlamda fayda sağladı. Yaklaşık 230 bin civarında bir kanola hasadı gerçekleşti. Bunun yarısından çoğu gıda sektörüne gitti. Türkiye'de ilk defa yerli üretilmiş kanola yağı raflarda yerini aldı." diye konuştu.

Kanola dışında diğer yağlı tohumlarla da ilgili bir çalışmalarının olduğunu ancak bu konuda bazı sıkıntıların bulunduğunu kaydeden Borovalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların başında da kayıt dışı atık yağlar geliyor. Türkiye'de atık yağların toplanmasıyla ilgili son derece yeterli ve eksiksiz bir mevzuat var. Sıkıntılar bu mevzuatın uygulanması ve gerçekleşmesi konusunda. Son zamanlarda birçok birimin koordineli çalıştığı gördük. Birkaç yerde emsal niteliğinde operasyonlar oldu. Kayıt dışı toplanan atık yağların yasada öngörülmeyen alanlara gitmesiyle ilgili ciddi önlemler alınmaya başladı. Bu yılın sonunda 45 bin ton atık yağ toplama hedefimiz var. Atık yağ toplamada yaşanan sorunlar çözüldüğü zaman bunun çok kısa sürede 90 bin tonlara çıkacağını öngörüyoruz."
Türkiye'nin 2007'den itibaren biyodizel üretimi şu şekilde gerçekleşti:

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle