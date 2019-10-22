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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.10.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Türkiye'de bir ilk! Alüminyum motor bloku üretilecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "(Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası) Bu yatırımla birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloku üretilecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de ilk defa alüminyum motor blokunun Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nda üretileceğini belirterek "Bu fabrika, Renault'un ülkemizde ve Avrupa'daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek." dedi.

Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası Test Üretimi Töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla Bursa'da gerçekleşti. Söz konusu üretim merkezini gezen Varank, Renault'un burada ürettiği motorlara ilişkin bilgi aldı. Renault tarafından Türkiye'de üretilen ilk otomobilin direksiyonuna geçen Varank, ardından firmanın ürettiği elektrikli otonom aracı inceledi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen tesisin temelini bir sene önce attıklarını hatırlattı.
Çevre düzenlemeleri ve yollar dahil olmak üzere 10 bin 500 metrekarelik tesiste son teknoloji makinelerden oluşan hatların kurulduğunu aktaran Varank, söz konusu yatırımla 100'ün üzerinde kalifiye mühendis ve operatörün istihdam edildiğini söyledi.

Türkiyede bir ilk Alüminyum motor bloku üretilecek


"HAM MADDE YERLİ ÜRETİCİDEN TEMİN EDİLECEK"

Varank, yatırımın Türkiye ve ekonomisine duyulan güvenin somut göstergelerinden olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi, karşılaştığı her türlü zorlu teste karşı güçlenerek yoluna devam ediyor. Bugün rekor sürede tamamlanan bu fabrikanın, ilk test üretimini gerçekleştireceğiz. Bu yatırımla birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloku üretilmiş olacak. Yine bu fabrika, Renault'un ülkemizde ve Avrupa'daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Ham madde, yani alüminyum, yerli üreticilerimizden temin edilecek. Böylelikle yurt içi kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Bu tesisin cari açığın azaltılmasına olan katkısı, nitelikli istihdam ve ihracat boyutu gerçekten övgüye değer. Özetle yüksek katma değerli üretim açısından son derece önemli bir yatırım Bursa'da hayat bulmuş oluyor. Hedefimiz bu ve benzeri yatırımların katlanarak artırılması."
Varank, Renault'un hibrit araçlarının da Türkiye'de üretilmesi ve buradan ihraç edilmesini istediklerini dile getirdi.

TÜRKİYE'Yİ KATMA DEĞERLİ ÜRETİMDE ÖNCÜ YAPMA HEDEFİ

Üretimde katma değer öncülüğünde yapısal bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Varank, Türk sanayisinin bu dönüşümü gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu, Bakanlığın da tüm imkanlarıyla girişimci ve sanayicinin yanında olduğunu ifade etti.

Varank, reel sektörün yatırım iştahını daha da artıracak politikalar tasarladıklarına dikkati çekerek çağrısına çıkılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın bunlardan biri olduğunu, program kapsamında odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceklerini dile getirdi.

Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladıklarını anımsatan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekiplerinin eylül ayı sonunda Renault'un Bursa'daki fabrikasını da ziyaret edeceğini söz konusu tesisteki ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik bilgilendirme yapacaklarını, programın yerli ve yabancı ayrımı gözetmeksizin tüm yatırımcılara açık olduğunu söyledi.

Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimde öncü ülkelerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak "Yatırımcılarımızı, üreticilerimizi desteklemek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

"2020'DE SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun da verilen teşvikler sayesinde Türkiye'de ilk kez alüminyum motor blokunun tesislerinde üretileceğine işaret etti. Üretim tesisinin ihracat, istihdam ve katma değerli üretime katkı sunacağına dikkati çeken Aoun, "Üretim merkezimizi söz verdiğimiz gibi çok kısa sürede tamamladık. 2020'de seri üretime geçmek için son aşamaya geldik." dedi.

Varank ve beraberindekiler, konuşmaların ardından düğmeye basarak Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'ndaki test üretimini başlattı.

 

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