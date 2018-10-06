Türkiye’de bir 100 yıl daha kalırız
BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ardından yeni bir döneme girdiğini belirterek, “İlişkilerdeki yeni döneme, 'doğrudan iletişim dönemi' diyebilirim. Hem iş dünyası açısından hem iki ülke arasındaki doğrudan iletişim açısından güçlü bir zemine ulaşıldı. Türkiye, Bosch Global için 4’üncü en büyük ülke. Önem taşıyan bir ülke. Bu anlamda nasıl 100 yıldan fazla buradaysak, bir 100 yıldan daha Türkiye’de olmak istiyoruz” dedi.
Young, Bosch'un 1910 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma olduğunu, gelinen noktada 19 bin çalışanla Türkiye'de faaliyet gösteren sadece Alman menşeli firmalar değil uluslararası şirketlerin de en büyüğü konumunda bulunduklarını dile getirdi. Türkiye'ye son 5 yılda 1 milyar Euro’dan fazla doğrudan yatırım yaptıklarına dikkati çeken Young, şunları söyledi: “Çok yoğun bir istihdam artışı sağladık. Bu sene yatırımlarımız devam ediyor. Bu noktada önümüzdeki 3 yıl içinde şimdiden başlamak üzere bir yatırım gerçekleştireceğiz. Bursa'da mevcut fabrikamız içindeki ürün değişimini içeren bir yatırımdan bahsediyoruz. Fabrikanın içi ve üretim hatları değişecek. Bu anlamda 209 milyon avroluk 3 yıla yaydığımız bir yatırım olacak.” Young, 23 yıl önce henüz 30 yaşındayken Avustralya'dan Türkiye'ye genel müdür olarak geldiğini, o zaman Avustralya'da enflasyonun yıllık yüzde 1.5, Türkiye'de ise yüzde 70 olduğunu anlattı. Young, "Türkiye'de değişkenliği yönetmeyi öğrendim. Bence Türk yöneticilerinin de en güçlü olduğu nokta değişimi yönetebilmek” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle