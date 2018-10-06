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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
06.10.2018 - 00:40, Son Güncelleme:

Türkiye’de bir 100 yıl daha kalırız

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Türkiye’de bir 100 yıl daha kalırız

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ardından yeni bir döneme girdiğini belirterek, “İlişkilerdeki yeni döneme, 'doğrudan iletişim dönemi' diyebilirim. Hem iş dünyası açısından hem iki ülke arasındaki doğrudan iletişim açısından güçlü bir zemine ulaşıldı. Türkiye, Bosch Global için 4’üncü en büyük ülke. Önem taşıyan bir ülke. Bu anlamda nasıl 100 yıldan fazla buradaysak, bir 100 yıldan daha Türkiye’de olmak istiyoruz” dedi.

Young, Bosch'un 1910 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma olduğunu, gelinen noktada 19 bin çalışanla Türkiye'de faaliyet gösteren sadece Alman menşeli firmalar değil uluslararası şirketlerin de en büyüğü konumunda bulunduklarını dile getirdi. Türkiye'ye son 5 yılda 1 milyar Euro’dan fazla doğrudan yatırım yaptıklarına dikkati çeken Young, şunları söyledi: “Çok yoğun bir istihdam artışı sağladık. Bu sene yatırımlarımız devam ediyor. Bu noktada önümüzdeki 3 yıl içinde şimdiden başlamak üzere bir yatırım gerçekleştireceğiz. Bursa'da mevcut fabrikamız içindeki ürün değişimini içeren bir yatırımdan bahsediyoruz. Fabrikanın içi ve üretim hatları değişecek. Bu anlamda 209 milyon avroluk 3 yıla yaydığımız bir yatırım olacak.” Young, 23 yıl önce henüz 30 yaşındayken Avustralya'dan Türkiye'ye genel müdür olarak geldiğini, o zaman Avustralya'da enflasyonun yıllık yüzde 1.5, Türkiye'de ise yüzde 70 olduğunu anlattı. Young, "Türkiye'de değişkenliği yönetmeyi öğrendim. Bence Türk yöneticilerinin de en güçlü olduğu nokta değişimi yönetebilmek” dedi.

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