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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78 yıl

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Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78 yıl

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıl olarak hesaplandı.Bu süre, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,8 yıl olarak belirlendi. Doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 80,7 yıl ile Tunceli, en düşük il ise 76,1 yıl ile Kilis.

TÜRKİYE’DE doğuşta beklenen yaşam süresi, 78 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2015-2017" istatistiklerini açıkladı.      

Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78 yıl olarak belirlendi. Bu süre, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,8 yıl olarak hesaplandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.     

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,1 yıl olurken, bu süre erkekler için 61,5 yıl, kadınlar için 66,8 yıl olarak belirlendi.     

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49,6 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 47,1 yıl, kadınlarda 52,1 yıl olarak tespit edildi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl olarak hesaplandı. Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yıl, bu süre erkeklerde 28,2 yıl, kadınlarda 32,7 yıl olarak belirlendi.     

Türkiye'de 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,7 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16 yıl, kadınlarda 19,2 yılı buluyor. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor. 

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ EN YÜKSEK TUNCELİ'DE     

Doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 80,7 yıl ile Tunceli olarak kayıtlara geçerken, bu ili 80,3 yıl ile Muğla ve 80 yıl ile Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresi en düşük il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis’i 76,8 yıl ile Ağrı ve Kütahya, 76,9 yıl ile de Ardahan ve Gaziantep izledi.     

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 77,6 yıl ile Muğla olurken, bu ili 77,4 yıl ile Tunceli ve 77,3 yıl ile Adıyaman takip etti. Erkeklerde beklenen yaşam süresi en düşük il ise 72,9 yıl ile Kilis oldu.     

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il de 84,2 yıl ile Tunceli olarak belirlenirken, kadınlarda beklenen yaşam süresi en düşük il ise 79,1 yıl ile Kütahya oldu.     

En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 78,7 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 75,8 yıl iken, kadınlarda 81,5 yıl oldu. Ankara da 79,4 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer alırken, bu değerin, erkeklerde 76,7 yıl iken, kadınlarda 81,9 yıl olduğu ortaya çıktı.     

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