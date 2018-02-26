Türkiye'de 500'e yakın projede yer aldı; son yıllarda yurt dışına odaklandı

Şirket olarak ilk yurtdışı işlerini Türkmenistan’da yaptıklarını söyleyen Okan Utkan, Cezayir'de yapılan projenin ise büyüklük olarak diğer işlerden ayrıştığını belirtti.

KUZEY AFRİKA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Utkan, "İlk olarak 2008 yılında küçük bir iş için gittiğimiz Cezayir pazarında kısa sayılabilecek sürede önemli projeler yaptık. Bu doğrultuda en önemli projemiz Cezayir’de Katarlı bir yatırımcı için yaptığımız Trust Kompleks'dir. Proje 300.000 m² inşaat alanına sahip ve yaklaşık 350.000.000 USD bir yatırımla gerçekleştiriliyor. Bunlar dışında 14 katlı 2 adet ofis bloğu da yine bu büyük projenin bir parçası olarak şirketimiz tarafından projelendirildi. Proje Kuzey Afrika’nın en büyük yabancı yatırım projesi olarak biliniyor" şeklinde konuştu.

YURT DIŞI PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK

Utkan, geçen yıl başlanan ve devam eden yurt dışı projelerinden Irak, Azerbaycan, Somali ve Rusya’da bulunduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 500 PROJE...

Türkiye'de yaklaşık 500 projede yer aldıklarını dile getiren Utkan açıklamasının devamında " Mimari projelerin yanı sıra çok sayıda iç mimari projelendirmesi de yaptığımız için her iki alanda da güçlü bir ekibimiz var. Özellikle Susurluk bölgesinde projelendirmesine devam ettiğimiz Termal Kasaba’nın kapalı alanı 350 000 m2 yi buluyor. İstanbul'da inşaatı devam eden 5 yıldızlı bir başka termal otelin iç mimari projelerini üstlenmiş durumdayız. Yine İstanbul’da birden fazla büyük dönüşüm projesinin içerisindeyiz” dedi.