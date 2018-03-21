"Türkiye'de 38 milyon turist sayısına ulaşabiliriz"

Duran, POYD tarafından Kundu turizm merkezindeki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 turizm sezonuna pozitif bir havayla girdiklerini anlattı.

Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Berlin Turizm Fuarı ve MITT Moskova Turizm Fuarının çok başarılı geçtiğini dile getiren Duran, bunda erken rezervasyondaki yüzde 50-55'lik indirimlerin etkili olduğunu kaydetti.

Bu yıl Rusya'dan 5,5 milyon turist gelmesini beklediklerinin aktaran Duran, "Avrupa pazarında geçen seneye göre yüzde 15-20 civarında artış yaşanır." dedi.

İstanbul'un turizm açısından tekrar yükselişe geçtiğine dikkati çeken Duran, geçen seneye göre yüzde 15 civarında turist artışı beklediklerini belirtti.

Duran, geçen yıl Antalya'nın 10 milyon 500 bin turisti ağırladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl çok çok iyi bir sezon olursa Antalya'da 13 milyon turisti yakalarız. Eğer 13 milyon turisti yakalarsak, 2019'da fiyatlarımıza dokunma şansımız olacak gibi görünüyor. Türkiye genelinde hedeflenen 38 milyon turist sayısına ulaşabiliriz. Çünkü hakikaten Türkiye'nin imkanları çok fazla. İşi sadece deniz, kum, güneş olarak düşünmemek lazım. Türkiye'nin çok ciddi bir tarihi mirası var. Kültürümüz var.

Bir çok antik kentlerimiz ve doğal yerlerimiz UNESCO'nun listesine girmiş halde. Bunların hepsi yüksek potansiyel. Şu anda bir Nevruz dönemindeyiz. Van 'patladı' gidiyor. Antalya İran pazarından çok iyi destek alıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 2,5 milyon İranlı ağırladık. Şuna inanıyorum ki bu sene 3 milyon İranlı turiste dayanırız. Antalya'da ise 100-120 bin İranlı turisti ağırlarız. Hepsini Türkiye geneline vurduğunuzda, söylenen 38 milyon rakamına yaklaşırız gibi geliyor."

"GOLFTE ESKİ GÜNLERE DOĞRU GİDİYORUZ"

Bu yıl spor turizminde futbolun çok iyi gittiğine değinen Duran, geçmiş senelerde bin 200, bin 500 arasında takım ağırlayan Antalya'da bu sene 2 bin takımın kamp yaptığını bildirdi.

Duran, şu anda görev yaptığı otelde önceki sene sıfır olan futbol takımı sayısının bu sene 30'a dayandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hala martın sonuna kadar kamp yapacak futbol takımları var. Bunların hepsi de yurt dışından, Rusya ve Ukrayna'dan gelenler var.

Son zamanlarda İskandinav pazarından da bu spor turizminden gelmeler başladı. İklim ve fiyat politikamız çok önemli. Ama spor sadece bununla da kalmıyor. Golf tekrar yükseliş trendine geçti. Geçmiş yıllarda 500-550 bin oyunlardan 350 bin oyunlara düşmüştük. Tekrar eski günlere doğru gidiyoruz.

Bunların üstüne toplantı, kongre ve sağlık turizmi de çok önemli. Eğer bunları da tutturabilirsek, otellerde devamlılığı sağlarız. Devamlılığı sağlarsak personeli daha kolay elimizde tutarız."