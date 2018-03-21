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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
21.03.2018 - 15:54, Son Güncelleme:

"Türkiye'de 38 milyon turist sayısına ulaşabiliriz"

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"Türkiye'de 38 milyon turist sayısına ulaşabiliriz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Etem Hakan Duran, bu yıl Türkiye'nin hedeflenen 38 milyon turist sayısına ulaşabileceğini söyledi.

Duran, POYD tarafından Kundu turizm merkezindeki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 turizm sezonuna pozitif bir havayla girdiklerini anlattı.
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Berlin Turizm Fuarı ve MITT Moskova Turizm Fuarının çok başarılı geçtiğini dile getiren Duran, bunda erken rezervasyondaki yüzde 50-55'lik indirimlerin etkili olduğunu kaydetti.

Bu yıl Rusya'dan 5,5 milyon turist gelmesini beklediklerinin aktaran Duran, "Avrupa pazarında geçen seneye göre yüzde 15-20 civarında artış yaşanır." dedi.
İstanbul'un turizm açısından tekrar yükselişe geçtiğine dikkati çeken Duran, geçen seneye göre yüzde 15 civarında turist artışı beklediklerini belirtti.
Duran, geçen yıl Antalya'nın 10 milyon 500 bin turisti ağırladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl çok çok iyi bir sezon olursa Antalya'da 13 milyon turisti yakalarız. Eğer 13 milyon turisti yakalarsak, 2019'da fiyatlarımıza dokunma şansımız olacak gibi görünüyor. Türkiye genelinde hedeflenen 38 milyon turist sayısına ulaşabiliriz. Çünkü hakikaten Türkiye'nin imkanları çok fazla. İşi sadece deniz, kum, güneş olarak düşünmemek lazım. Türkiye'nin çok ciddi bir tarihi mirası var. Kültürümüz var.

Bir çok antik kentlerimiz ve doğal yerlerimiz UNESCO'nun listesine girmiş halde. Bunların hepsi yüksek potansiyel. Şu anda bir Nevruz dönemindeyiz. Van 'patladı' gidiyor. Antalya İran pazarından çok iyi destek alıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 2,5 milyon İranlı ağırladık. Şuna inanıyorum ki bu sene 3 milyon İranlı turiste dayanırız. Antalya'da ise 100-120 bin İranlı turisti ağırlarız. Hepsini Türkiye geneline vurduğunuzda, söylenen 38 milyon rakamına yaklaşırız gibi geliyor."

"GOLFTE ESKİ GÜNLERE DOĞRU GİDİYORUZ"

Bu yıl spor turizminde futbolun çok iyi gittiğine değinen Duran, geçmiş senelerde bin 200, bin 500 arasında takım ağırlayan Antalya'da bu sene 2 bin takımın kamp yaptığını bildirdi.

Duran, şu anda görev yaptığı otelde önceki sene sıfır olan futbol takımı sayısının bu sene 30'a dayandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hala martın sonuna kadar kamp yapacak futbol takımları var. Bunların hepsi de yurt dışından, Rusya ve Ukrayna'dan gelenler var.

Son zamanlarda İskandinav pazarından da bu spor turizminden gelmeler başladı. İklim ve fiyat politikamız çok önemli. Ama spor sadece bununla da kalmıyor. Golf tekrar yükseliş trendine geçti. Geçmiş yıllarda 500-550 bin oyunlardan 350 bin oyunlara düşmüştük. Tekrar eski günlere doğru gidiyoruz.

Bunların üstüne toplantı, kongre ve sağlık turizmi de çok önemli. Eğer bunları da tutturabilirsek, otellerde devamlılığı sağlarız. Devamlılığı sağlarsak personeli daha kolay elimizde tutarız."

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