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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.10.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Türkiye'de 3,2 milyon hektar alana "özel statülü" koruma

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Türkiye'de 3,2 milyon hektar alana "özel statülü" koruma

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma faaliyetleri yürütülüyor. 45 milli park, 247 tabiat parkı, 115 tabiat anıtı, 30 tabiatı koruma alanı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 56 ulusal ve 11 mahalli öneme haiz sulak alan olmak üzere toplam 599 alan özel statülerle koruma altında bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün doğal güzellikleri koruma faaliyetleri kapsamında Türkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü Türkiye'nin farklı noktalarındaki doğal güzelliklere yönelik koruma faaliyetleri yürütüyor.
Koruma çalışmalarına son yıllarda büyük bir ivme kazandıran kurum, bugün itibarıyla ülkede 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma sağlıyor. Bu yıl ilan edilen alanlarla birlikte 45 milli park, 247 tabiat parkı, 115 tabiat anıtı, 30 tabiatı koruma alanı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 56 ulusal ve 11 mahalli öneme haiz sulak alan olmak üzere toplam 599 alan özel statülerle korunuyor.

Söz konusu alanlar sahip oldukları alan büyüklüğüne göre sıralandığında ilk sırayı yaban hayatı geliştirme sahaları, ikinci sırayı milli parklar, üçüncü sırayı da ulusal öneme haiz sulak alanlar alıyor. Özellikle yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu sahalarda hayvanların yaşam ortamlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınıyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERİN CAZİBE MERKEZLERİ

Milli parklar ve tabiat parkları ise havası, suyu, kaynak değerleri, manzaraları ve sakin ortamlarıyla özellikle büyük şehirlerde insanlar için bir cazibe merkezi görevi görüyor. İnsanların eğlenmek, dinlenmek, piknik yapmak, doğayla baş başa kalmak için tercih ettiği alanlar, özellikle bayram tatillerinde ve yazın ziyaretçiyle dolup taşıyor.

Ulusal öneme sahip olan sulak alanlar ise barındırdığı flora ve faunanın özellikleri sebebiyle ekolojik ve genetik çeşitliliğinin sürdürebilmesi için özel bir önemle korunuyor.

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