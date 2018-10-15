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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/ EKONOMİ
15.10.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

Türkiye yapımları Cannes dizi fuarının kırmızı halısında

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Türkiye yapımları Cannes dizi fuarının kırmızı halısında

Birçok ülkede günlük yaşamın bir parçası haline gelen Türk dizileri, küresel başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Dizi filmlerinin yakaladığı çıkışı sinema filmleri izliyor.

GLOBAL TV endüstrisi ile TV ve dijital içerik yöneticileri, Fransa’nın Cannes kentinde bugün kapılarını açan dünyanın önde gelen dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörü fuarlarından biri olan MIPCOM’da bir araya geldi.

Sektörün en önemli sahnesi olarak kabul edilen ve her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPCOM Fuarı’na 2011 yılından itibaren Türkiye katılımını İstanbul Ticaret Odası (İTO) düzenliyor.

İTO, 2019 FİLM EYLEM PLANI

İstanbul Ticaret Odası, 2019 yılına yönelik Film Eylem Planı hazırladı. MIPCOM’da açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, planda yer alan çalışma başlıklarını şöyle anlattı:

Türk dizi kataloğu: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de üyesi olduğu İTO Film Sektörü Koordinasyon Komitesi, Türk dizi kataloğu hazırlıyor. Dizilerin isimleri, bölüm sayısı, yapım yılı, kısaca özeti, aldığı reyting, izlendiği ülkeler gibi bilgiler tek bir katalogda yer alacak. Önce dijital versiyonu yapılacak.

‘Filming in Turkey’ projesi: İlk aşamada 17 ilde film çekimine uygun 150’den fazla doğal, kültürel ve tarihi mekanın özgün fotoğraf ve video çekimleri, Türkiye’de bir ilk olacak ‘Filming in Turkey’ sinema portalına yükleniyor. Proje İTO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

İstanbul film pazarı: MIPCOM’u düzenleyen uluslararası büyük bir fuar şirketiyle İstanbul’da bir film market düzenleyerek, İstanbul, film pazarının önemli merkezlerinden biri haline getirilecek.

4 kıtada 5 film fuarı: İTO fuarlarda film yapımcılarımızı yabancı yapımcılarla, satın alma heyetleri ile bir araya getiriyor. 2018 ve 2019’da 4 kıtada 6 ayrı film ve yapım fuarında Türk yapımları tanıtılacak. Bu fuarlar Cannes’da MIPCOM ile MIPTV, Singapur’da ATF, Güney Afrika’da Discop ve ABD’de Natpe.

Çin ve Rusya ile işbirliği: MIPCOM’un 2018 yılı onur konuğu olan Çin, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı’nın 4 hedef ülkesinden biri. Denetimin çok yüksek olduğu Çin kapısını aralamak için çalışma yapılacak. Yine hedef ülkelerden Rusya geliştirilebilecek bir alan.

Türk dizi günleri: Türk dizilerinin yoğun izlendiği Japonya, Endonezya, Şili gibi ülkelerinde ‘Türk dizi günleri’ düzenleme teklifi geliyor. Oyuncuları, kullandıkları marka ve ürünler ile yaşadıkları mekanları bu ülkelerde tanıtmak üzere teklifler değerlendirilecek.

‘Streaming’ sektörü: Streaming adı verilen, yani bir filmi bilgisayara indirmeden İnternet üzerinden izlemeyi sağlayan sektör, eğlence endüstrisini değiştiren uzun soluklu bir yatırım platformu. Bizim de içimizden Netflix, Google, Amazon, Apple, YouTube ve Alibaba'ları çıkarmamız lazım. İTO bu mecralar için geliştirilen projeleri de destekleyecek.

İÇERİK SEKTÖRÜ: YUMUŞAK GÜÇ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İTO olarak ticaret ile kültürü bir bütünün ayrılmaz iki parçası olarak gördüklerini belirterek, “Bu anlamda Türk insanının girişimci ruhu, sektörün zenginliği, İTO çatısı altında dünyanın en önemli eğlence içeriği pazarının kurulduğu Cannes’da uluslararası profesyonellerle buluşarak ilgili sektörün ihracatına büyük ivme kazandırıyor” dedi.

Avdagiç, ‘yumuşak güç’ olarak nitelenen film-dizi sektörünün dünyada Türkiye imajına önemli katkıda bulunarak, ‘öncü sektör’ haline gelmekte olduğunun altını çizdi. Avdagiç, şöyle konuştu:

“Önce Türk dizilerinin girdiği, Türk yaşam tarzının, tüketim biçiminin, Türkiye’den mekanların girdiği ülkelere, ardından Türk ürünleri giriyor. Memnuniyetle görüyoruz ki, Türk yapımları İsveç’ten Kosta Rika’ya, Çin’den İspanya’ya kadar milyonları TV, akıllı telefon ve bilgisayar ekranlarına kilitliyor. Dizilerle hazır hale gelen bu ülkelerde girişimcilerimizin pazara açılmaları çok kolay hale geliyor.”

DÜNYANIN EN RENKLİ EKRANI: TÜRK DİZİLERİ

İTO Başkanı Avdagiç, “Türk dizileri dünyanın en renkli ekranı. MIPCOM’da Türkiye’den birçok yeni dizinin lansmanı olacak. Çok güzel ve başarılı projeler yakında TV izleyicileriyle buluşacak. Bu yüzden beklentilerimiz yüksek” diye konuştu.

Avdagiç, Türk dizi, film ihracatında elde edilen gelirin 2008 yılında 100 bin dolar iken, bu rakamın 2017 yılı itibarıyla 300 milyon doların üzerine çıktığını ulaştığını söyledi. Şekib Avdagiç, “İyi bir dizi yurtdışında bölüm başına 400-500 bin dolara satılabiliyor. Uzun soluklu bir dizi 50 milyon doların üzerinde ciro yapabiliyor” dedi.

‘DİZİ İHRACATINDA İLK 5’TEYİZ’

Dünyada 2017’de TV ve online platformlarda 4 bin 100’den fazla ‘ithal’ dizinin vizyona girdiğini belirten Avdagiç, “İngiltere ve ABD, 500’den fazla program ile ilk iki büyük ihracatçı. Türkiye, TV ve online platform tarafında dizi ihracatında İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ile birlikte ilk 5 ülkeden biri. Rekabet ettiğimiz ülkeler bile geldiğimiz noktayı gösteriyor. Yine bir başka araştırmaya göre ülkelerin yurtdışından satın aldıkları kurmaca TV programlarının yüzde 25’ini Türkiye menşeli yapımlar oluşturuyor. Bu muazzam bir başarıdır” dedi.

Avdagiç, “Film alıcıları bir ABD dizisine 10 bin dolardan fazla ödemiyorsa, Türkler aynı kategoride 60 bin dolara bir bölüm satıyorsa bu bir olaydır. Türk dizileri Güney Amerika’da prime time’da yayınlanıyorsa yine bu çok önemlidir” ifadesini kullandı.

İTO İLE 30 FİRMADAN 45 TEMSİLCİ

İstanbul Ticaret Odası, MIPCOM için Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile bir ticaret heyeti organize etti. Heyette sektörde faaliyet gösteren dağıtımcı ve yapımcı 30 firmadan 45 temsilci bulunuyor. İTO her yıl olduğu gibi fuarda ikili görüşme alanı da oluşturdu. Fuara Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü de destek sağlıyor. Türkiye katılımı kapsamında İTO, fuarda ikinci kez Türk Animasyon standı oluşturdu. Stantta animasyon sektöründen 8 firma ve 12 temsilci bulunuyor. MIPCOM Fuarı, 18 Ekim’e kadar açık kalacak.

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