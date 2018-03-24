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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Nuray BABACAN
24.03.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

‘Türkiye yapay zekâyı kaçırmayacak’

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
‘Türkiye yapay zekâyı kaçırmayacak’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bireysel yapay zekâ çalışmalarının organize hale getirileceğini, planının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. İlk 3 yılda yapılacak çalışmalar olduğuna değinen Özlü, “Türkiye’nin dijital dönüşümü için planlamayı 1 ila 3 yıllık periyotlarla yapacağız. Türkiye yapay zekâ ile ilgili süreci kaçırmayacak” dedi.

DÜNYADA yoğun şekilde tartışılan yapay zekâ, Türkiye’nin 4’üncü Sanayi Devrimi projesinin en önemli alt başlığını oluşturuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, planı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını, bireysel yapay zekâ çalışmalarının organize hale getirileceğini söyledi. Özlü, “Yapay zekâ ile neler yapılabileceğini uçakta başbakana anlattım. Gülerek, ‘insanlık teknoloji diye diye kendisini bitirip yok edecek’ yorumu yaptı” dedi. Öğrenen makinalar, sürücüsüz otomobiller, akıllı şehirler ve sipariş veren buzdolapları gibi birbirinden ilginç yapay zeka çalışmalarına, Türkiye’nin hazır olup olmadığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özlü, Türkiye’nin yakında açıklanacak 4’üncü Sanayi Devrimi çalışmalarının yapay zekâ ile ilgili projeleri de kapsadığını anlattı.

Türkiye’nin yapay zekâ ile ilgili süreci kaçırmayacağını dile getiren Bakan Özlü, “Bireysel çalışmalar var. Kısmi olarak TÜBİTAK’tan destek almış bazı projeler var. Bunu sistematik olarak organize hale getireceğiz. Dünyanın geçişi ile eş zamanlı olsun istiyoruz. TÜBİTAK çağrıya çıkacak. Ana program içinde yapay zeka ile ilgili projeler desteklenecek” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENEN MAKİNELER

Öncelikle ilk üç yılda yapılacak çalışmalar olduğuna dikkat çeken Özlü, “Birincisi eğitim. Çünkü eğitimsiz insanla bunların hiçbiri olmaz. Önümüzdeki günlerde, Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi’yle ilgili yol haritasını açıklayacağız. İçinde yapay zekâ da olacak. Türkiye’nin dijital dönüşümü için, planlamayı 1 ila 3 yıllık periyotlarla yapacağız. Büyük data, büyük bellek, bilgilerin işlenmesi, kıymetlendirilmesinden söz ediyoruz. Bulunduğumuz ortamda binlerce veri akıyor. Binlerce veriyi işleyip, onları kıymetlendirip anlamlandırmak için süper bilgisayar gerekiyor. Yapay zekâ, bu trendin bir ileri aşaması. Yapay zekâ dediğinizde, öğrenen makinalar işin içine giriyor. Mesela robot bir fabrikada işçileri izleyip, kaydediyor, öğreniyor ve onlar gibi çalışıyor. Bütün bunları öğrenecek, yönetecek yapay zeka. 4’üncü sanayi devriminin 6 bileşeni var. Yapay zekâ bunlardan biri olacak. Otonom sistemler geliyor. Kendi kendini yöneten, kendi kendine hareket eden sistemler ve fabrikalardan söz ediyoruz. İnsansız araçlar gibi.”

SİPARİŞ VEREN BUZDOLABI

Artık akıllı şeylerin konuşulacağını ifade eden Bakan Özlü, “Akıllı şehirleri konuşacağız. Otonom araç yola çıktığı zaman kendi kendine gidemeyecek. Yolların sensörler ile donatılması gerekiyor. Almanya 800 milyar Euro şehirleri akıllandırmak için bütçe ayırdı. Akıllı şehir, Türkiye’nin dijital dönüşümünün uzak aşaması. İleri aşamada, buzdolabınızda peynir bitti. Artık markete gitmeyeceksiniz. Buzdolabınız market ile haberleşecek. Peynir gelecek. Bir yere gideceksiniz, araba almanıza gerek yok. Cep telefonunuzdan çağıracaksınız. Kapıya gelip sizi alacak. ‘Kızılay’a gitmek istiyorum’ diye veriyi gireceksiniz. İnerken cep telefonunuza fatura gelecek. Dijital sanayi devriminin sonunda geleceğimiz yer burası” diye konuştu.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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