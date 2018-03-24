‘Türkiye yapay zekâyı kaçırmayacak’

DÜNYADA yoğun şekilde tartışılan yapay zekâ, Türkiye’nin 4’üncü Sanayi Devrimi projesinin en önemli alt başlığını oluşturuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, planı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını, bireysel yapay zekâ çalışmalarının organize hale getirileceğini söyledi. Özlü, “Yapay zekâ ile neler yapılabileceğini uçakta başbakana anlattım. Gülerek, ‘insanlık teknoloji diye diye kendisini bitirip yok edecek’ yorumu yaptı” dedi. Öğrenen makinalar, sürücüsüz otomobiller, akıllı şehirler ve sipariş veren buzdolapları gibi birbirinden ilginç yapay zeka çalışmalarına, Türkiye’nin hazır olup olmadığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özlü, Türkiye’nin yakında açıklanacak 4’üncü Sanayi Devrimi çalışmalarının yapay zekâ ile ilgili projeleri de kapsadığını anlattı.

Türkiye’nin yapay zekâ ile ilgili süreci kaçırmayacağını dile getiren Bakan Özlü, “Bireysel çalışmalar var. Kısmi olarak TÜBİTAK’tan destek almış bazı projeler var. Bunu sistematik olarak organize hale getireceğiz. Dünyanın geçişi ile eş zamanlı olsun istiyoruz. TÜBİTAK çağrıya çıkacak. Ana program içinde yapay zeka ile ilgili projeler desteklenecek” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENEN MAKİNELER

Öncelikle ilk üç yılda yapılacak çalışmalar olduğuna dikkat çeken Özlü, “Birincisi eğitim. Çünkü eğitimsiz insanla bunların hiçbiri olmaz. Önümüzdeki günlerde, Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi’yle ilgili yol haritasını açıklayacağız. İçinde yapay zekâ da olacak. Türkiye’nin dijital dönüşümü için, planlamayı 1 ila 3 yıllık periyotlarla yapacağız. Büyük data, büyük bellek, bilgilerin işlenmesi, kıymetlendirilmesinden söz ediyoruz. Bulunduğumuz ortamda binlerce veri akıyor. Binlerce veriyi işleyip, onları kıymetlendirip anlamlandırmak için süper bilgisayar gerekiyor. Yapay zekâ, bu trendin bir ileri aşaması. Yapay zekâ dediğinizde, öğrenen makinalar işin içine giriyor. Mesela robot bir fabrikada işçileri izleyip, kaydediyor, öğreniyor ve onlar gibi çalışıyor. Bütün bunları öğrenecek, yönetecek yapay zeka. 4’üncü sanayi devriminin 6 bileşeni var. Yapay zekâ bunlardan biri olacak. Otonom sistemler geliyor. Kendi kendini yöneten, kendi kendine hareket eden sistemler ve fabrikalardan söz ediyoruz. İnsansız araçlar gibi.”

SİPARİŞ VEREN BUZDOLABI

Artık akıllı şeylerin konuşulacağını ifade eden Bakan Özlü, “Akıllı şehirleri konuşacağız. Otonom araç yola çıktığı zaman kendi kendine gidemeyecek. Yolların sensörler ile donatılması gerekiyor. Almanya 800 milyar Euro şehirleri akıllandırmak için bütçe ayırdı. Akıllı şehir, Türkiye’nin dijital dönüşümünün uzak aşaması. İleri aşamada, buzdolabınızda peynir bitti. Artık markete gitmeyeceksiniz. Buzdolabınız market ile haberleşecek. Peynir gelecek. Bir yere gideceksiniz, araba almanıza gerek yok. Cep telefonunuzdan çağıracaksınız. Kapıya gelip sizi alacak. ‘Kızılay’a gitmek istiyorum’ diye veriyi gireceksiniz. İnerken cep telefonunuza fatura gelecek. Dijital sanayi devriminin sonunda geleceğimiz yer burası” diye konuştu.