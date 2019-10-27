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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.10.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Türkiye “yapay kalp” cihazı üretti

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Türkiye “yapay kalp” cihazı üretti

Türkiye'nin yıllardır süren Ar-Ge çalışmaları sonrasında üretilen yerli ve milli yeni tıbbi cihazlar dünyadan birçok doktorun katıldığı 19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresinde tanıtıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) bir otelde düzenlenen 19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresinde Türkiye'nin yerli ve milli yeni tıbbi cihazları tanıtıldı. Düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, üretilen yeni milli tıbbi cihazlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Üretilen milli ürünler yurt dışından katılan yabancı hekimlerden tam not aldı.

“HEDEF DÜNYA SAĞLIK SİSTEMİNDE İLK BEŞ”

Hedeflerinin dünya sağlık sisteminde ilk beşe girmek olduğunu söyleyen Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, yeni üretilen milli cihazların kalp ve damar cerrahisinde kullanılacağını ve cihazların son teknoloji ile üretildiğini kaydetti.

“TÜRKİYE ‘YAPAY KALP' CİHAZI ÜRETTİ”

Ar-Ge ve klinik çalışmaları tamamlanan ürünlerin dünya tıbbi cihaz sektörüne damga vuracağını aktaran Dinç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ‘yapay kalp' cihazında artık dışa bağımlı olmadan kendi imkanları ile üreten yerli ve milli üretimini gerçekleştiren çok daha güçlü bir ülkedir. Yeni tıbbi cihazlarımız, ilaçla tedavisi uzun yıllar süren ve hayati risk taşıyan hastalıklara kalıcı çözümler sunacaktır.”

Türkiye'nin Vasküler ve Endovasküler Cerrahi alanında da yeniliklere imza attığını vurgulayan Dinç, RD Global Invamed'in üretmiş olduğu ürünlerin ileri teknik özellikleri hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu.

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