Türkiye ve dünyaya değer katanlara ödül

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye ve dünyaya değer katanlara ödül

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Türkiye ve dünyaya değer katanlara ödül

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 7’nci yılını kutlayan ekonomi dergisi Turcomoney’nin düzenlediği “Türkiye’ye ve Dünyaya Değer Katanlar” ödül törenine katıldı.

Burada TBMM Başkanı Yıldırım’a ‘Yılın Devlet Adamı’ ödülü verildi. Törende, “Orta Asya’da Yılın Devlet Adamı” ödülünü Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev aldı. Gecede ödül alanlar ise şöyle sıralandı:

TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA DEĞER KATANLAR

Prof. Dr. Mehmet Haberal

ICBC Turkey Bank adına Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao

Kale Grubu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay

Emba Elektrik adına CEO Mete Bülgün

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu

Ziraat Katılım adına Genel Müdür Metin Özdemir

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası

İstanbul Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay

Dünya Gazetesi adına Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ aldı.

TURCOMONEY ONUR ÖDÜLLERİ

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar

NTV Spikeri Seda Öğretir

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat

Ampute Futbol Milli Takımı

TURCOMONEY ÖZEL ÖDÜLLERİ

Wow İstanbul Hotels adına MNG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal

Nişantaşı Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu

Finansal Kurumlar Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Duman

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