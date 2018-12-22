Türkiye ve dünyaya değer katanlara ödül
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 7’nci yılını kutlayan ekonomi dergisi Turcomoney’nin düzenlediği “Türkiye’ye ve Dünyaya Değer Katanlar” ödül törenine katıldı.
Burada TBMM Başkanı Yıldırım’a ‘Yılın Devlet Adamı’ ödülü verildi. Törende, “Orta Asya’da Yılın Devlet Adamı” ödülünü Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev aldı. Gecede ödül alanlar ise şöyle sıralandı:
TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA DEĞER KATANLAR
Prof. Dr. Mehmet Haberal
ICBC Turkey Bank adına Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao
Kale Grubu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay
Emba Elektrik adına CEO Mete Bülgün
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu
Ziraat Katılım adına Genel Müdür Metin Özdemir
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay
Dünya Gazetesi adına Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ aldı.
TURCOMONEY ONUR ÖDÜLLERİ
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar
NTV Spikeri Seda Öğretir
Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat
Ampute Futbol Milli Takımı
TURCOMONEY ÖZEL ÖDÜLLERİ
Wow İstanbul Hotels adına MNG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal
Nişantaşı Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu
Finansal Kurumlar Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Duman
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