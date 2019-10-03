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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.10.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Türkiye Varlık Fonu'ndan enerji sektörüne yatırım planı

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Türkiye Varlık Fonu'ndan enerji sektörüne yatırım planı

Türkiye Varlık Fonu, özel sektör veya yabancı sermaye iş birliğine dayanan petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projelerine yatırım yapacak.

2020-2022 dönemini kapsayan ve "Değişim Başlıyor" ana temasıyla uygulanacak Yeni Ekonomi Programı'nda, TVF'nin enerji sektöründeki yatırımlarda yer almasına ilişkin planlar dikkati çekti.

AA muhabirinin TVF yetkililerinden aldığı bilgiye göre, enerji sektöründe girdi maliyetleri ve ithalatı azaltmaya yönelik projeler desteklenecek. Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam ettirilerek, bulunan rezervler TVF öncülüğünde yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacak.
Bu kapsamda fon, özel sektör veya yabancı sermaye iş birliğine dayanan sabit sermaye yatırımlarıyla petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projelerine destek verecek. Böylece TVF ilk kez kamu dışı sektör oyuncularıyla birlikte enerji yatırımında yer alacak.

TVF’nin bu çerçevede yapacağı petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projeleri arasında öncelik, cari açığın sürdürülebilir bir şekilde azaltılması olacak. TVF öncülüğünde özel sektör oyuncularıyla birlikte hayata geçirilecek projeler, "sıfırdan yatırım" şeklinde yapılacak.

YEP'TE ENERJİ TALEBİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, YEP kapsamında enerji verimliliği projeleri hızlandırılarak maliyetlerin düşürülmesine öncelik verilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihaleleri ile bu alandaki teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik projeler devam edecek. Ayrıca, bor başta olmak üzere madenler işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacak.

YEP döneminde yüzde 5 büyüyeceği öngörülen Türkiye'nin, bu büyümeye paralel olarak enerji talebinin de artması bekleniyor. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının giderek artmasına rağmen enerji talebindeki büyümenin ithalat faturasını artırabileceği öngörülüyor.

Bu kapsamda, 2019 sonunda 41 milyar dolar olması beklenen enerji ithalat faturasının, 2020'de 42,5 milyar dolar, 2021'de 43,3 milyar dolar ve 2022'de 45,7 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

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