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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.11.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

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Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ), bünyesine toplam 12 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Sözleşmeli olarak istihdam gerçekleştirecek olan TÜVASAŞ, personel alımı başvuru işlemini KPSS aracılığıyla yapacak. Peki, TÜVASAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TÜVASAŞ personel alımı için ilan detayları yayımlandı. Makine, elektrik-elektronik, endüstri, metalurji-malzeme, yazılım, bilgisayar mühendisi alanlarında personel istihdam edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, şartlar ve detaylı bilgiler

TÜRKİYE VAGON SANAYİ (TÜVASAŞ) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları, 22.11.2019 tarihi mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Milli Egemenlik Caddesi No:131 Adapazarı / SAKARYA / TÜRKİYE" adresinden veya Şirketimiz internet adresinden (http://www.tuvasas.gov.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 22.11.2019 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer nedenlerle süresi içinde Genel Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Belgelerin belirtilen son başvuru tarihine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

Başvuru formuna eklenecek belgeler şu şekilde;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı onaylı örneği yada mezun belgesinin barkodlu e-devlet çıktısı (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
d) Özgeçmiş,
e) 3 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş).
f) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)

BAŞVURU İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği (kodu:4639), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (kodu:4611), Endüstri Mühendisliği (kodu:4703), Metalurji-Malzeme Mühendisliği (kodu:4691), Yazılım Mühendisliği (kodu:4533), Bilgisayar Mühendisliği (kodu:4531) bölümlerinden mezun olmak,

3- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

4- Son başvuru tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başkabir sınavdan denk puana sahip olmak.

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