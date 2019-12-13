Türkiye Vagon 20 sürekli işçi alacak

Şirketin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olanlar başvuruda bulunabilecek.



Başvurular, 5 gün içerisinde Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek.



Başvurusunu gerçekleştirip, nihai listede yer alan adaylar şirket tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.