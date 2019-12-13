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Ekonomi
AA
13.12.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Türkiye Vagon 20 sürekli işçi alacak

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Türkiye Vagon 20 sürekli işçi alacak

Türkiye Vagon AŞ, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 20 sürekli işçi istihdam edecek.

Şirketin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, 5 gün içerisinde Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Başvurusunu gerçekleştirip, nihai listede yer alan adaylar şirket tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.

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