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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.04.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılık faaliyetlerine düzenleme

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Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılık faaliyetlerine düzenleme

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında faaliyette bulunacak firmaların, anonim şirket şeklinde kurulması, paylarının yarısından fazlasının bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olması ve asgari 1 milyon lira sermayeye sahip olması gerekecek.

Ticaret Bakanlığının, Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, elektronik ürün senetleri ile bunlara dayalı vadeli sözleşmelerin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsasında, aracılık yapılabilmesi için bakanlıktan faaliyet izni alınacak. Faaliyet izni talebinde bulunanların anonim şirket şeklinde kurulması, paylarının yarısından fazlasının bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olması, asgari 1 milyon lira sermayeye sahip olması gibi bazı şartları taşıması gerekecek. 
Aracılar, borsanın uygun görüşü ve bakanlık izni ile şube açabilecek, bu faaliyeti dışında hiçbir ticari, sınai ve zirai iş yapamayacak. Aracılar, Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamayacak, müşterilerin hak ve yararlarını zedeleyici işlemlerde bulunamayacak, iyi niyet kurallarına aykırı hareket edemeyecek. 

GÖZETİM VE DENETİM

Aracıların yeterlilik şartları ile yönetmelik kapsamındaki her türlü işlem, hesap, kayıt ve defterleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabii tutulacak. 
Bakanlık, aracıların yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata aykırı hareket etmesi gibi durumlarda aracıların faaliyet iznini en fazla 6 aya kadar askıya almaya, faaliyet iznini iptal etmeye ve diğer her türlü tedbiri almaya görevli ve yetkili olacak. 

Faaliyet izni askıya alınan, askı hali kaldırılan veya faaliyet izni iptal edilen aracılar derhal Borsaya bildirilecek. Faaliyet izni askıya alınan aracıların Borsadaki işlemleri askı süresince durdurulacak. 

İzni iptal edilen aracılar, Borsa tarafından üyelikten çıkarılacak. 

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