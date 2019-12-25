Türkiye Twitter ve Instagram’da birinci

OYUN BAĞIMLISIYIZ

Türkiye’deki kullanıcılar analiz edildiğinde günlük sosyal medya kullanımında 2017 yılına göre 6 puan artış olduğu ve bu artışın da tüm yaş gruplarında olduğu gözleniyor. Ayrıca her 2 akıllı telefon sahibinden 1’i her gün telefonda oyun oynuyor. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 26’sı çok fazla telefon kullanımından dolayı fiziksel problemlerle karşılaştığını belirtirken bu oran Avrupalı kullanıcılar arasında yüzde 7.

5G’Yİ BEKLİYORUZ





Raporda 2017 yılına göre en çok artış gösteren haberleşme yöntemleri olan internet üzerinden sesli ve görüntülü konuşmanın 5G’ye karşı duyulan ilgiyi de artırdığı değerlendirildi. Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 43’ü 5G altyapısına mümkün olan en kısa sürede geçmek istediklerini belirtirken, Avrupalı kullanıcıların sadece yüzde 16’sı mümkün olan en kısa sürede 5G’ye geçmek istediklerini ifade etti.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI

Facebook

WhatsApp

Messenger

Instagram

TÜRKİYE’DE 1000 KİŞİNİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN ANKETİN SONUÇLARI

%45... İnternette ‘kullanım şartları ve koşulları’nı hiç okumadan kabul edenlerin oranı

%6... Son 2 yılda sosyal medya kullanımı artışı

%40... Oyunlarda puzzle türlerin oranı

%31... Market alışverişini cep telefonundan yapanların oranı

%76... Kişisel bilgilerinin şirketler tarafından kullanıldığını düşünenlerin oranı

%46... Telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissedenler

%26... Aşırı telefon kullanımından dolayı fiziksel acı çekenler

%49... Günde en az bir kere Instagram’da vakit geçirenler

%23... Günde en az bir kere Twitter’da vakit geçirenler

%55... Oyun oynamak için cep telefonunu tercih edenler

%50... Akıllı telefondan her gün oyun oynayanlar