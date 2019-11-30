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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.11.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Türkiye turizminde 2020'de "rekor" beklentisi

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Türkiye turizminde 2020'de "rekor" beklentisi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye turizminin sağlıklı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, "2019'da olduğu gibi turizmimiz sağlıklı bir şekilde yürüyor, inşallah 2020 turizmini hedeflerin üzerinde bir sonuçla bitireceğiz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, turizm sektörünün temsilcileri olarak Cumhurbaşkanı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı turizm hedeflerini tutturmak için canla başla çalıştıklarını belirtti. 

Bu bağlamda yeni kültür, spor ve sağlık turizmi alanlarında da ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Bağlıkaya, Türkiye turizminin lokomotifinin Avrupa olduğunu bildirdi.

Avrupa pazarının tartışmasız en önemli pazarlardan olduğunu anlatan Bağlıkaya, şöyle konuştu:
"2019'da olduğu gibi turizmimiz sağlıklı bir şekilde yürüyor, inşallah 2020 turizmini hedeflerin üzerinde bir sonuçla bitireceğiz. Ülkemizde huzur, güven devam ettiği müddetçe turist sayısı ve gelirlerinde artış olacaktır. Ukrayna ve Rusya da dahil olmak üzere 3-4 saatlik uçuş mesafesindeki pazarlar ana pazarlarımız, yani hedeflediğimiz 40 milyonun üzerindeki turistin ana pazarıdır. Türkiye hangi turizm dalına elini atsa avantajlı çıkıyor. Kültür, spor ve sağlık
turizminde hep avantajlıyız. Türkiye'nin rekabet üstünlüğü olan alanlardan biri de sağlık turizmi ve ülkenin bu alanda çok pay alacağını söyleyebilirim. Yurt dışındaki hastanelerden bizimle baş ölçüşemeyecek kadar sağlıkta iyiyiz. Özellikle Arap coğrafyasından sağlık turizminde ciddi yolcu alıyorduk, şimdi yavaş yavaş Avrupa coğrafyasından da sağlık turizmiyle ilgili bir trafik başladı, gelişerek devam edecek."

"UÇAK SAYISINDAKİ ARTIŞ TURİST SAYINDA DA ARTIRIŞA YOL AÇIYOR"

Uçak sayılarındaki artışın turist sayısındaki artışı doğru orantılı etkilediğine değinen Bağlıkaya, ülkeye daha fazla turisti getirmenin bir yolunun da uçak seferlerinin artırılmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Ülke turizmi için yurt içi ve dışındaki uçak sayılarının yetersiz kaldığını belirten Bağlıkaya, "Hint pazarında rakamlar yüzde 80, yüzde 100 civarında artıyor, bunlar biraz daha tarifeli seferlerin sayısına bağlı olarak artıyor. Yani ne kadar uçak varsa o kadar yolcu geliyor. Hint ve Japon pazarları küçük ama harcama ve kapasitesi yüksek pazarlar. Çeşitlilik ve kültürel alışverişi açısından bakıldığında bunlar olmazsa olmaz pazarlar. Uçak sayısındaki artış turist sayında da artışa yol açıyor." diye konuştu. 

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