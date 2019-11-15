Türkiye turizmi 2019'u rekorlarla geçirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye turizmi 2019'u rekorlarla geçirdi
GeriEkonomi Türkiye turizmi 2019'u rekorlarla geçirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
15.11.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Türkiye turizmi 2019'u rekorlarla geçirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye turizmi 2019'u rekorlarla geçirdi

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, turizm sektörünün 2019'da rekor kırdığını, bunun Türk turizminin tutarlılığının, direncinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, AA muhabirine, turizmde hem Türkiye'nin hem Antalya'nın beklentilerin de ötesinde bir yıl geçirdiğini söyledi. 

Antalya'da 2020 yılı için rezervasyonların alınmaya başlandığını belirten Karaca, kent için 2020'nin de rekor yılı olacağını dile getirdi. Türkiye'ye de çok sayıda turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına değinen Karaca, kısa süreli paniğe neden olan bu durumun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere tüm ilgililerin gösterdikleri refleks, sektörün duyarlı ve temkinli tavrı sayesinde en az hasarla atlatıldığını bildirdi.
Karaca, Bakanlığın vakit kaybetmeden yaptığı açıklama ve müdahale, sektör temsilcilerinin itidal çağrılarıyla ziyaretçilerin mağdur olmasının önüne geçildiğini, bunun Türk turizminin prestijini gösterdiğini ifade etti.

"SEKTÖR GÜVEN TAZELEDİ"

Tüm dünyada ciddi paniğe, hatta bazı destinasyonlarda kargaşaya neden olan bu iflasın, Türkiye'de sektör ve ziyaretçiler mağdur edilmeden atlatılmasının ülke turizminin geldiği noktayı ortaya koyduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti: "Türkiye turizmi 2019'u rekorlarla geçirdi. Bu durum Türk turizminin tutarlılığının, direncinin kanıtı. Thomas Cook'un iflası bunun son örneklerinden biri. Birçok destinasyonda kargaşaya neden olan bu olayın Türkiye'de kolaylıkla atlatılması sektör güvenini tazeledi." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle