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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.09.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Türkiye, Temmuz'da AB ile 1.2 milyar ticaret fazlası verdi

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Türkiye, Temmuz'da AB ile 1.2 milyar ticaret fazlası verdi

Temmuz ayında AB'ye 7 milyar 639,3 milyon avroluk ihracat yapan Türkiye, AB'den 6 milyar 375.7 milyon avroluk ithalat gerçekleştirdi.

Türkiye, temmuzda Avrupa Birliği (AB) ile 1 milyar 263,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin temmuz ayında toplam ihracatı 181,2 milyar avro, ithalatı da 181,3 milyar avroya ulaştı. AB, temmuz ayında yaklaşık 100 milyon avro ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nin ise temmuz ayında toplam ihracatı 206,5 milyar avro, ithalatı 181,7 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 24,8 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, temmuz ayında AB'ye 7 milyar 639,3 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 375,7 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, temmuzda 1 milyar 263,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 7 ayında AB'ye yaklaşık 47,2 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 42,3 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 4,9 milyar avro geçti.

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