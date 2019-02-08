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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.02.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

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Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesine yapılacak olan bin 500 işçi alımı için son açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Bakan Dönmez, Mart ayında toplam bin 500 kişinin alınacağını açıkladı. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde üç farklı ilde yapılacak olan bin kişilik personel alımı için detaylar yayımlandı. 18 yaşını tamamlayan ve en ez ilkokul mezunu olan kişilerin başvuruda bulunabileceği TTK işçi alımı başvurusu, 12 Şubat tarihinde başlayıp 17 Şubat tarihinde sona erecek. 500 kişilik ilan ise kurum tarafından daha sonra erişime açılacak.

BAŞVURUDA ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

Zonguldak ilinden 700, Bartın ilinden 200 ve Karabük ilinden 100 olmak üzere toplam 1000 yeraltı “Pano-ayak üretim işçisi” alınacaktır.

İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
-En az İlkokul mezunu olmak,
-İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,
-Askerlikle ilişiği olmamak,
-Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,

KURA ÇEKİMİ 2-3 MART TARİHLERİNDE

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 700 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,

Amasra/Bartın 200 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,

Karabük 100 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurum tarafından sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin
hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklar.

BAŞVURUDA SON TARİH 17 ŞUBAT

Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 12.02.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

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