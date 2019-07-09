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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.07.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Türkiye su ürünlerinden hedef büyüttü

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Türkiye su ürünlerinden hedef büyüttü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar dolarlık yeni hedef çalışmaları çerçevesinde su ürünleri alanında büyük öneme sahip olan Rusya’da temaslarda bulunacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle birlikte Rusya’nın St. Petersburg kentinde yapılacak 3. Küresel Balıkçılık Forumu’na katılacak. Bakan Pakdemirli, “Fırsatlar Okyanusu: Doğa, Ekonomi ve İnsan” temalı forumda konuşacak, ardından da Deniz Mahsulleri Fuarı'na katılacak. Bakan Pakdemirli, Rusya Tarım Bakanı Dimitry Patrushev ve foruma katılacak ülkelerin tarım bakanları ile görüşmeler gerçekleştirecek. Pakdemirli ayrıca, Pella Gemi İnşa Tesisini ziyaret ederek, orta kafa balık tutma buz trolü Skorpion’un suya indirilme törenine katılacak.

TÜRKİYE, SU ÜRÜNLERİ İHRACATINDA 1 MİLYAR DOLAR OLAN İHRACAT HEDEFİNİ 2 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİ

Su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir konuma gelen Türkiye, bu alanda dünyada söz sahibi olmaya başladı. 2018 yılı sonu itibariyle su ürünleri alanında 952 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2023 hedefi olan 1 milyar dolar da yakalanmış oldu. Bakan Pakdemirli, 2023 hedefinin gerçekleştirilmiş olmasının ardından hedefi daha yükselterek 2023 hedefini 2 milyar dolara çıkarttı.

Türkiye, su ürünleri alanında 100’e yakın ülkeye ihracat yaparken, bu ülkeler arasında Japonya, Kore, Amerika gibi su ürünleri konusunda önemli ülkeler de var. Avrupa’nın en büyük avcı filolarından birine sahip olan Türkiye’nin iç kaynaklarını korumak için özellikle Afrika ülkeleri ile anlaşmalar yapılıp, avcılara avlanma alanları oluşturuluyor.

Su ürünleri tüketimi çok fazla olan Rusya ise bu alanda Türkiye için önemli bir pazar oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin Rusya temasları esnasında mevkidaşı Rusya Tarım Bakanı Dimitry Patrushev ile balıkçılık alanında yapılacak anlaşmalar öncesinde ön görüşmeler yapması Türkiye’ye bu alanda büyük imkanlar sağlayacak. Ayrıca St. Petersburg’daki Deniz Mahsulleri Fuarı'na Türkiye’den büyük firmaların yanı sıra özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı organizesinde katılırken, İstanbul İhracatçılar Birliği kuvvetli bir katılım sağlıyor.

Bu sene Türk karasularında av sezonu 1 Eylül’de, uluslararası karasularda ise 15 Temmuz’da başlıyor. Balıkçılar da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

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