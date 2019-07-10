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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.07.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Türkiye su ürünleri sektöründe dünyada ön sıralarda

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Türkiye su ürünleri sektöründe dünyada ön sıralarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "2002 yılından bu yana yetiştiricilik tesis yüzde 83 artışla 2 bin 286'ya ulaşmıştır. Böylece, su ürünleri yetiştiricilik üretimi de yüzde 416 artarak 315 bin tona çıkmıştır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada önemli paya sahip olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 3. Küresel Balıkçılık ve Deniz Mahsulleri Fuarı'nın açılış törenine katıldı. 
Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev ile fuar alanındaki stantlarda incelemelerde bulunan Pakdemirli, fuardaki Türk firmalarını da ziyaret etti. 
Bakan Pakdemirli, Rus mevkidaşı Patruşev ile Türk firmasının bulunduğu pavyonda yetkililerden bilgi aldı. 

"TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DÜNYADA ÖNEMLİ PAYA SAHİP"

"Fırsatlar okyanusu: Doğa, Ekonomi, İnsan" konulu oturumda konuşma yapan Pakdemirli, son yıllarda Türkiye'de balıkçılıkta avcılığın artırılmasına rağmen denizdeki popülasyonun çoğalmasına yönelik de önemli adımlar attıklarını belirtti. 

Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili ve çeşitli iç su kaynaklarına sahip bir ülke olduğunu hatırlatan Pakdemirli, bu durumun, balıkçılığı geçmişten bugüne birincil ekonomik faaliyetlerden biri haline getirdiğini söyledi. 

Pakdemirli, "Günümüzde, teknolojik gelişmeler ve bakanlığımızca sektöre verilen desteklemeler sayesinde bir taraftan üretim artarken diğer taraftan da tesislerin modernize edilmesiyle çevre dostu üretim modeline geçilmiştir." dedi. 

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Pakdemirli, "2002 yılından bu yana yetiştiricilik tesisleri yüzde 83 artışla 2 bin 286'ya ulaşmıştır. Böylece, su ürünleri yetiştiricilik üretimi de yüzde 416 artarak 315 bin tona çıkmıştır." şeklinde konuştu. 

"Geçen yıl 314 bin tonu avcılıktan, 314 bin 500 tonu yetiştiricilikten olmak üzere toplamda 629 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleşmiş ve yetiştiricilik üretimimiz ilk defa avcılık üretimini geçmiştir." diyen Pakdemirli, su ürünleri ihracatının da oldukça iyi seviyede olduğunu belirtti. 

Pakdemirli, su ürünleri ihracatıyla ilgili bilgi vererek, "İhracatımız 2002 yılında 27 bin tondan, 2018 yılında 178 bin tona, değer olarak ise 97 milyon dolardan, yaklaşık 952 milyon dolara yükselmiştir." dedi. 

Türkiye'de balıkçılıktan elde edilen ürünlerin 100'e yakın ülkeye ihraç edildiğini aktaran Pakdemirli, 2018 ihracatının 1 milyar dolara ulaşmasının ardından 2023 hedefinin de yükseltildiğini dile getirdi. 

Pakdemirli, "Ülkemizin 2023 yılı su ürünleri yetiştiricilik üretimi hedefi 600 bin ton, ihracatımız da 2 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için planlamalarımıza, kaliteyi ve çevreyi gözetecek şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullandı. 

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde kararlı şekilde ilerleyeceğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Dünyada doğal kaynaklardan etkin ve rasyonel biçimde faydalanmanın ekonomik bir zorunluluk olduğu günümüzde, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarımızı koruyarak sürdürülebilirliği sağlamak ve su ürünleri yetiştiriciliğindeki gelişimimizi artırarak devam ettirme yönünde kararlıyız." 

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