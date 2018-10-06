Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 13-14 Kasım'da
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin üçüncüsünü 13-14 Kasım'da düzenleyecek.
TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin üçüncüsünü bu yıl, 13-14 Kasım'da Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli’nde düzenleyecek.
"Gelecek" temasıyla düzenlenecek ve iki gün sürecek kongrede, 25 panel ve sektöre yönelik farklı başlıklarda 24 eğitim programı yer alacak.
Kongre, reel sektörü ve finansal hizmetler sektörünü etkileyen yapay zeka, makine öğrenimi, algoritmik işlemler, robo danışmanlar gibi geleceği şekillendiren konu başlıklarını içerecek şekilde fütüristik bir bakış açısıyla gerçekleşecek.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun da desteklediği Kongre’deki çok sayıda ana/eş anlı panellerin yaklaşık 6 bin civarında ziyaretçisinin olması bekleniyor. Gündemdeki konuların yanı sıra yatırım yapma stratejilerine yönelik hazırlanan birçok eğitim programı da ücretsiz olarak Kongrede yer alıyor.
Uluslararası uzmanların katılacağı kongrenin açılış konuşmacılarından biri "Technology vs. Humanity" kitabının yazarı Gerd Leonhard olacak.
2015 yılında Wired dergisi tarafından teknoloji alanında en etkili 100 isimden biri olarak gösterilen Leonhard, kitabında, insanlığımızın değişmesinden önce cevap verilmesi gereken etik ve sosyal sorunların cevaplarını araştırıyor. Kendini geleceğin verilerini toplayan bir avcı toplayıcı olarak gören Leonhard, kültürel ve toplumsal olgulardan ticaret ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda geleceğe dair yenilikleri ve görüşlerini Kongre’de katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca, Kongre’de kitap imzalama etkinliği de düzenlenecek.
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nı ağırlayacak.
Türkiye’nin dijital ekonomiye geçişi için en fazla çaba gösteren isimlerinden biri olan Eczacıbaşı, Türkiye’nin bu alanda yaşadığı dönüşümleri ve dünyadaki son gelişmeleri kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkarak anlatacak. Geleceğin dünyasında iyisiyle kötüsüyle bizi nelerin beklediğini "Daha Yeni Başlıyor" kitabında ele alan Eczacıbaşı, akıllı şehirler, yapay zeka, bilgisayar korsanlığı gibi günümüzün sıcak konularına da değiniyor. Faruk Eczacıbaşı’nın Kongre’deki açılış konuşmasının hemen ardından "Daha Yeni Başlıyor" isimli kitabının imza etkinliği de yapılacak.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun desteklediği ve Borsa İstanbul Grubu’nun ana sponsor olduğu Kongre kapsamında düzenlenecek panel ve eğitimler, tüm katılımcılara açık olup kayıtlar Kongre web sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor. Ayrıca Kongre’nin resmi hava yolu firması olan Türk Hava Yolları Kongre’ye kayıt yaptıran katılımcılara, belirli rezervasyon sınıflarında indirim sunuyor.
Kongre’ye, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Grubu,T. İş Bankası AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Türkiye Ekonomi Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Deutsche Bank, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, BtcTurk, CFA Society İstanbul, Citibank AŞ, DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ, TEB Portföy Yönetimi AŞ, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, White&Case ve GKC Partners, Türk Hava Yolları, Bloomberg HT ve TRT World destek veriyor.
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