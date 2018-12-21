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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.12.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Türkiye Pakistan İş Forumu Gaziantep Yatırım Zirvesi gerçekleşti

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Türkiye Pakistan İş Forumu Gaziantep Yatırım Zirvesi gerçekleşti

Türkiye Pakistan İş Forumu Gaziantep Yatırım Zirvesi gerçekleşti. Zirveye Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Odası(GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan'ın Türkiye'nin çok iyi bir dostu olduğunu belirterek, bu dostluğun ticari anlamda da taçlandırılması gerektiğini söyledi.

Gaziantep'in kaliteli ürünleri bulunduğunu vurgulayan Gül, "Gaziantep, dünya ile rekabet edebilecek kalitede ürünler üretiyor. Her iki ülkenin birbirlerine kaliteli, rekabet edebilir ürünler satması gerekir. Dünyanın birçok noktasında alabileceğiniz ürünleri, Gaziantep'ten en iyi fiyatlara alma imkanına sahipsiniz." dedi.

İKA GENEL SEKRETERİ BURHAN AKYILMAZ: GAZİANTEP'İ ORTA DOĞU'NUN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, 2010 yılından beri faaliyet gösterdiklerini anımsatarak, Gaziantep'i Orta Doğu'nun çekim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirtti. İKA'nın faaliyet gösterdiği kentlerde, yeni yatırımlar için büyük destekler verdiklerini anlatan Akyılmaz, "Bölgenin rekabet gücünü artırmak için, 3 yatırım destek ofisimizde yerli ve yabancı yatırımcılarımıza hizmet verilmekte. Bu hizmetlerimiz kapsamında bölgemizin, iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor çalışmaları yürüterek yatırımcılara bilgi sunmaktayız." diye konuştu.

Pakistan ve Türkiye'nin iki dost ülke olduğunu dile getiren Akyılmaz şunları kaydetti:

"Türkiye ile Pakistan arasındaki dış ticaret hacmi iki ülkenin potansiyelinden çok uzak. İşte bu noktada her iki tarafa önemli görevler düşüyor. Geçmişten gelen dostluğumuzu ticari ilişkilerimize yansıtarak, ticaret hacmini her iki ülkeye fayda sağlayacak şekilde artırmak zorundayız."

Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Nazli Abid Nısar da forumun iki ülke arasındaki ticareti yeniden canlandırmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

GSO SANAYİ ODASI BAŞKANI ÜNVERDİ: PAKİSTAN İLE DOSTLUĞUMUZU TİCARET İLE TAÇLANDIRMAMIZ GEREKİYOR

Türkiye-Pakistan İş Forumu Gaziantep Zirvesi'ne panelist olarak katılan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in yatırım fırsatları ve iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ünverdi yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen seviyede olmadığına işaret ederek, "Pakistan ile dostluğumuzu ticaret ile taçlandırmamız gerekiyor" dedi.
İpekyolu Kalkınma Ajansı, TBMM Türkiye Pakistan Dostluk Grubu Başkanlığı ile Pakistan Büyükelçiliği tarafından, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğu pekiştirmek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak amacıyla Türkiye-Pakistan İş Forumu Gaziantep'te gerçekleştirildi.
Program kapsamında düzenlenen "Türkiye-Pakistan Yatırım Ekosistemindeki Fırsatlar" paneline konuşmacı olarak katılan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekerek, Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü bağın ticaret hacmine de yansıması gerektiğinin altını çizdi.

 

Adnan Ünverdi, "Pakistan ile geçmişe dayanan çok büyük dostluğumuz var. Özellikle Kurtuluş Savaşımızda Pakistan'ın bize vermiş olduğu desteği unutmamız mümkün değil. Bu nedenle tarihten gelen çok büyük bağlara sahibiz. Kendim de 2005 yılında Karachi'yi ziyaret ettim ve orada Karachi Ticaret Odası Başkanı ile de bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdik. Tabii bu bağlarımıza, kader birliğimize rağmen ticaret hacmimiz iki ülke arasındaki düşüncelerimizi yansıtmıyor maalesef. Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi 600 milyon dolar, bu çok düşük bir rakam. Gaziantep'in de bu rakama 20 milyon dolar gibi bir katkısı var. Bu rakamları yukarılara çıkarabilir miyiz, Gördüğüm kadarıyla çok yukarılara çıkarabiliriz. İki ülkenin birbirinden alışveriş yapıyor olması, dostluğunu ticaret ile taçlandırması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliğinin önemine vurgu yapan Ünverdi, "Pakistan nüfusunun yüzde 52'si kadın, bizim ülkemizin de yüzde 51'i kadın. Gaziantep Sanayi Odası olarak kadın girişimciliğine her zaman destek veriyoruz. Yönetim kurulumuzda da 3 işkadını var ve bu Türkiye'de bir ilk. Kadın Girişimci Destek Merkezi kuruyoruz ki, bu projede Türkiye'de bir ilk olacak. Kadınlarımızın iş hayatına aktif olarak girmesi ve onların üretir hale gelmesi büyük önem taşıyor. Bu anlamda kadın girişimciliği noktasında da iki ülke arasındaki işbirliğimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Pakistanlı sanayicileri Gaziantep'e yatırım yapmaya davet eden Ünverdi, Gaziantep'in lokasyon olarak Ortadoğu'ya açılan bir kapı olmasının yanında, Avrupa'ya da yakın bir noktada bulunduğunu kaydetti.

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