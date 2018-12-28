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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İSTANBUL (AA)
28.12.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Türkiye otel doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ülke

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Türkiye otel doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ülke

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) "Kasım 2018 Ülke Performans Raporu"na göre, 2018 yılı 11 aylık performanslarda Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ülke oldu. Kasım 2018 otel doluluklarının yüzde 1,5 artarak yüzde 63,7’ye, Ocak-Kasım 2018 döneminde yüzde 10,3 artarak yüzde 66,7’ye yükseldi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektöründe doluluk ve fiyat artışı sürüyor. TÜROB, Türkiye’nin Kasım 2018 otel doluluklarının 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak yüzde 63,7 olarak kaydedildiğini açıkladı. Ocak-Kasım 2018 döneminde de doluluklar yüzde 10,3 artarak yüzde 66,7’ye yükseldi.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı "Kasım 2018 Ülke Performans Raporu"nda yer alan verilere göre, 2018 yılı 11 aylık performanslarda Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ülke oldu.

Konaklama sektöründe fiyat artışı da devam etti. Buna göre kasım ayında Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 13,9 artışla 63 avro’ya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 15,6 artışla 40,1 avroya yükseldi.

Ocak-Kasım 2018 döneminde ise ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 6,4 artışla 70,8 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler yüzde 17,3 artışla 47,2 avroya ulaştı. 11 aylık dönemde Türkiye oda başı elde edilen gelirde, geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan Rusya’dan sonra ikinci ülke oldu.

AVRUPA ORTALAMASI
11 aylık dönemde Avrupa ortalaması doluluklarda yüzde 73,3, ortalama günlük satılan oda bedelinde 111,8 avro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde 81,9 avro olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, özellikle İstanbul’da başlayan pazar çeşitlenmesinin hızlanarak devam ettiğini, bu durumun özellikle fiyatlara olumlu yansıdığını ama henüz Avrupa ortalamasına ulaşılamadığını kaydetti.  Yükseliş trendinin gelecek aylarda da devamını beklediklerini ifade eden Bayındır, hedef pazar ülkelerden gelen işaretlerin olumlu olduğunu bildirdi. Doluluklarda Avrupa ortalamasına yaklaşıldığını belirten Bayındır, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise henüz Avrupa ortalamasının neredeyse yarısında olunduğuna dikkati çekti. 

İSTANBUL CANLANIYOR
Rapora göre, İstanbul'un Kasım 2017’de yüzde 66,2 olan doluluk oranı, Kasım 2018'de yüzde 4,2 artarak yüzde 69 olarak ölçüldü. Kasım 2018’de İstanbul’da günlük satılan oda bedeli 79,4 ile 2017'ye göre yüzde 17 artış gösterdi. Kasım 2017’de bu rakam 67,8 avro olmuştu. 

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 22 artış yaşandı ve 54,8 avro olarak ölçüldü. Kasım 2017’de bu rakam 44,9 avro olmuştu. Ocak-Kasım 2017’de yüzde 63,1 olan doluluklar bu yılın aynı döneminde yüzde 71,5’e, 75 avro olan ortalama günlük satılan oda bedeli 82,8 avroya, 47,3 avro olan oda başı elde edilen gelir 59,2 avroya yükseldi.

2018 yılı 11 aylık performanslarda ise İstanbul doluluk oranında yüzde 13,4 ile geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon oldu. Oda başı elde edilen gelirde ise İstanbul yüzde 25 artış işe Moskova’dan sonra en fazla artış oranı yakalayan ikinci destinasyon oldu.

ANTALYA’DA DOLULUK YÜZDE 59,6
Antalya’da Kasım 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 artarak yüzde 59,6 olarak gerçekleşti. Kasım 2017’de bu oran yüzde 54 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 42,5 avro ile 2017'ye göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Kasım 2017’de bu rakam 41,7 avro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 12,4 artış yaşandı ve 25,3 avro oldu. Kasım 2017’de bu rakam 22,5 avro olmuştu. Ocak-Kasım 2017’de yüzde 59,4 olan doluluklar Ocak-Kasım 2018’de yüzde 66’ya, ortalama günlük satılan oda bedeli 77 avrodan 79,7 avroya, oda başı elde edilen gelir ise 45,8 avrodan 52,6 avroya yükseldi.
 

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