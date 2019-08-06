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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.08.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Türkiye ortalamasının üstüne çıktı! Ne Antalya, ne İzmir... Oraya akın ettiler

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Türkiye ortalamasının üstüne çıktı! Ne Antalya, ne İzmir... Oraya akın ettiler

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 2019 yılı turizmciler için iyi bir yıl olarak geçtiğini ifade ederek, “Ülke ortalamasına baktığımız zaman yüzde 11 civarında yabancı misafir sayısında artış var. Bölgemizde yüzde 23 civarında yabancı ve yerli misafir sayılarında artış gözlemliyoruz” dedi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan Pamukkale’ye olan ilginin her geçen yıl arttığını ve bunun da rakamlara olumlu yansıdığını ifade etti. Şen, Pamukkale’ye gelen yerli ve yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını kaydederek, “Ülke ortalamasına baktığımız zaman yüzde 11 civarında yabancı misafir sayısında artış var. Bölgemizde yüzde 23 civarında yabancı ve yerli misafir sayılarında artış gözlemliyoruz. Temmuz ayına baktığımız zamanda geçen yıl 300 bin yerli ve yabancı misafir Pamukkale ören yerini ziyaret etmişti. Bu yıl rakam 370 binin üzerine çıktı. Ağustos ayında 400 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Özellikle haziran, temmuz, ağustos ayında 1 milyon kişinin ziyaret etmesini ve yıl sonu itibarı ile de 3 milyon civarı hedefimiz vardı ona yakın seviyelerde de biz sezonu kapatmayı bekliyoruz. Hedefimiz de 3 yıl içinde Pamukkale Ören yeri bölgesinde 5 milyon rakamına ulaşmak” diye konuştu.-

Türkiye ortalamasının üstüne çıktı Ne Antalya, ne İzmir... Oraya akın ettiler
“TATİL PLANI SENE BAŞINDA YAYINLANMALI”

Tatil planlamasının daha öncesinden yapılmasının tatil yapacak vatandaşlara kolaylık sağlayacağının altını çizen Şen, “Bunun yanında biz hükümetimizden turizmciler olarak tatil planının yılın başında yapılmasını talep ediyoruz. Son dakika da ilan edilen tatiller özellikle yerli vatandaşlarımızın çok pahalı fiyatlarda yer bulmasına neden oluyor. Haberlerde gördüğümüz gibi 1-2 neredeyse 3 saatte kent içine girmek mümkün oluyor. Hükümetimiz yılın başında bunu yaparsa ve bunu resmi daireler ile beraber özel sektör için de düzenlerse hem resmi dairelerde çalışanlar arkadaşlarımız hem resmi yerlerde çalışan arkadaşlarımız tatil programlarını buna göre yaparlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye ortalamasının üstüne çıktı Ne Antalya, ne İzmir... Oraya akın ettiler


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