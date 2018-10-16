Türkiye Odalar, Borsalar ve Birliği (TOBB) indirimli ürünleri açıkladı... İşte marketlerde indirim yapılacak ürünler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
16.10.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Türkiye Odalar, Borsalar ve Birliği (TOBB) indirimli ürünleri açıkladı... İşte marketlerde indirim yapılacak ürünler

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Türkiye Odalar, Borsalar ve Birliği (TOBB) indirimli ürünleri açıkladı... İşte marketlerde indirim yapılacak ürünler

Türkiye Odalar, Borsalar ve Birliği (TOBB), üye 365 oda ve borsaya, enflasyon ile mücadele kapsamında indirim yapılacak ürünlerin listesini açıkladı. Gıdadan mazota, bebek bezinden elektriğe listede 400'ü aşkın ürün yer alıyor. İşte marketlerde indirim yapılacak ürünler

Enflasyonla mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası kapsamında indirim yapılacak ürünler belli oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, yüzde 10 indirimle satışa sunulacak.
TOBB'dan 81 il ve 160 ilçede bulunan üyelerine gönderilen yazıda, indirim kampanyasının 3 ay süre ile yüzde 10 indirim yapılması tavsiye ediliyor. İşte, market raflarında bulunan ve yüzde 10 indirim yapılacak o ürünler:

1 Pirinç
2 Buğday unu
3 Bebek maması (toz karışım)
4 Bulgur
5 Ekmek
6 Bisküvi
7 Kraker
8 Gofret
9 Pasta
10 Kek
11 Baklava
12 Ekmek hamuru (yufka)
13 Makarna
14 Şehriye
15 Tahıl gevreği
16 Dana eti
17 Kuzu eti
18 Tavuk eti
19 Sakatat
20 Sucuk
21 Sosis
22 Salam
23 Balık
24 Süt
25 Yoğurt
26 Beyaz peynir
27 Kaşar peyniri
28 Tulum peyniri
29 Krem peynir
30 Yumurta
31 Tereyağı (kahvaltılık)
32 Margarin
33 Zeytinyağı
34 Ayçiçek yağı
35 Mısırözü yağı
36 Portakal
37 Üzüm
38 Armut
39 Ayva
40 Çilek
41 Elma
42 Erik
43 Karpuz
44 Kavun
45 Kayısı
46 Kiraz
47 Kivi
48 Limon
49 Mandalina
50 Muz
51 Nar
52 Şeftali
53 Badem içi
54 Ceviz içi
55 Fındık içi
56 Antep fıstığı
57 Yer fıstığı
58 Leblebi
59 Ay çekirdeği
60 Kabak çekirdeği
61 Kuru üzüm
62 Kuru kayısı
63 Çarliston biber
64 Dolmalık biber
65 Sivri biber
66 Domates
67 Taze fasulye
68 Havuç
69 Ispanak
70 Kabak
71 Karnabahar
72 Kuru soğan
73 Beyaz lahana
74 Kırmızı lahana
75 Mantar
76 Marul
77 Maydanoz
78 Patlıcan
79 Pırasa
80 Salatalık
81 Sarımsak
82 Kırmızı turp
83 Yeşil soğan
84 Patates
85 Kuru fasulye
86 Nohut
87 Mercimek
c89 Konserveler
90 Salça
91 Zeytin
92 Cipsler
93 Toz şeker
94 Kesme şeker
95 Reçel
96 Bal
97 Pekmez
98 Tahin helvası
99 Çikolata tablet
100 Çikolata krem
101 Lokum
102 Sakız
103 Kağıtlı şeker
104 Dondurma
105 Baharat
106 Tuz
107 Kabartma maddeleri
108 Sirke
109 Ketçap
110 Mayonez
111 Tahin
112 Hazır çorbalar
113 Hazır pakette toz tatlılar (puding)
114 Kahve
115 Hazır kahve
116 Çay
117 Poşet bitki ve meyve çayı
118 Kakao
119 Kakaolu içecekler toz
120 Su
121 Maden suyu ve sodası
122 Gazoz meyveli
123 Kola
124 Soğuk çay
125 Ayran
126 Meyve Suyu

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