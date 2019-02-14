Türkiye MIPIM'e 30'uncu kez katılacak

Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019, 12-15 Mart'ta Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açacak. Gayrimenkul alanındaki tüm paydaşları bir araya getirecek olan MIPIM 2019 öncesinde fuarın Türkiye temsilciliğini yaptığı Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş ve Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ev sahipliğinde İstanbul’daki bir otelde düzenlenen basın toplantısına çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Alkaş, toplantıda yaptığı konuşmada, MIPIM’in uluslararası yatırımcıların kendi alanında en iddialı isimlerini, şehir plancılarını, uluslararası yatırımları kendi coğrafyalarına çekmeye kararlı belediyeleri, turizmde yeni fırsatlar arayan otel gruplarını bir araya getirdiğini dile getirdi.

Fuarın dünya gayrimenkul sektörü tarafından çok önemsenen ve önemsenmesi gereken bir platform olduğuna dikkati çeken Alkaş, "30 yıldır hiçbir taviz vermeden ilk günkü heyecanı ile kapılarını açıyor olması MIPIM’in öneminin en büyük göstergesi. Bu yılki ana temanın "Geleceği Etkilemek" başlığını taşımasının da son derece yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü MIPIM’in 30 sene sonra da gayrimenkul etkinlik hizmetlerinin farklı teknolojilerle sunulduğu sektörün yine de buluşma mekanı olmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Türkiye’nin fuarda 200’ü aşkın kuruluşla temsil edilmesini beklediklerini belirten Alkaş, "Bunun daha da artacağını düşünüyorum çünkü fuara daha 1 ay var. Geçen seneye kıyasla belediyeler açısından biraz eksik katılım gözlemliyoruz, doğal olarak mart ayı sonunda yerel seçimler var. Herkes kendi kampanya çalışmalarını yapıyor. Yoksa son yıllarda çok ciddi belediye katılımı görmüştük. Bunun dışında Türkiye son senelerde katılımcı sayısı ve alan itibarıyla ilk 10'a girmeye muvaffak oldu. MIPIM uluslararası bir gayrimenkul pazarı ve bu pazarda varlığımızı bu sene de devam ettirmenin peşindeyiz."



"ÜMİT EDİYORUZ Kİ 2020’DE MIPIM TÜRKİYE’Yİ YAPACAĞIZ"

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise Türkiye’den geçen yıl 250 kurum ve kuruluşun MIPIM’e katıldığını ve 4 bin 120 uluslararası B2B görüşmeye imza attıklarını aktardı.

MIPIM’in sadece Türkiye için değil dünya için de çok önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Aközer şunları kaydetti:

"Alkaş olarak bizi daha da heyecanlandıran bir konu ise MIPIM Türkiye. Nihayet bu yıl MIPIM Türkiye’yi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık. MIPIM ve MIPIM Türkiye birbirini tamamlayan iki unsur olacak. MIPIM Birleşik Krallık var, MIPIM Asya var neden MIPIM Türkiye olmasın diye yola çıktık ve gerçekten çok heyecanlanıyoruz. Çünkü, yaklaşık 5-6 yıldır MIPIM’in Türkiye’ye gelebilmesi için çok özel çalışmalar yapıyoruz.

Fransa’dan 2017 yılında MIPIM Türkiye için olur almıştık. Bu dönemde iki kere RE360 organizasyonunu düzenledik. RE360 MIPIM Türkiye’nin provasıydı, burada başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye’ye 3-4 saatlik uçuş mesafesindeki ülkelerden yüksek katılım olması için görüşmelere başladık. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ümit ediyoruz ki 2020’de MIPIM Türkiye’yi yapacağız ve bu gururu hep birlikte yaşayacağız."

"TÜRK DOĞAL TAŞLARINI ULUSLARARASI PAZARDA TANITMAK İSTİYORUZ"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer de fuarın önemine işaret ederek, "Dünyanın en büyük emlak fuarlarından biri olan MIPIM, potansiyel karar vericilerin buluştuğu uluslararası bir platform oluşturuyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak, Türk doğal taşlarını uluslararası pazarda markalaştırıp katma değerini yükseltmek, karar vericilere ve proje hazırlayan mimarlara ulaşarak Türk mermerini tüm yönleriyle tanıtmak amacıyla bu yıl bir kez daha MIPIM’e katılacağız." diye konuştu.



BAKAN KURUM DA FUARA KATILACAK

30’uncu kez kapılarını açacak olan MIPIM, “Geleceği Etkilemek” ana temasıyla gayrimenkulde gelecek 30 yılın trendlerini tartışacak. 26 bini aşkın gayrimenkul profesyonelinin katılmasının beklendiği MIPIM’de üst üste iki yıl “Onur Ülkesi” olan tek ülke olma özelliğini taşıyan Türkiye, bu yıl da MIPIM’e güçlü bir katılım gerçekleştirecek.

Fuar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açılış konuşmasını gerçekleştireceği Türkiye’ye ait özel bir oturum da düzenlenecek. Bu oturumda Türkiye’nin yatırım fırsatları uluslararası katılımcılara anlatılacak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yine 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile fuardaki yerini alacak. Ayrıca Tabanlıoğlu Mimarlık, "Tersane İstanbul" projesiyle MIPIM Ödülleri 2019’da "Geleceğin En İyi Mega Projesi" kategorisinde finalistler arasında yer alacak.

Geçen yıl fuara Türkiye’den 250 kurum ve kuruluşu temsilen 657 kişi katılmış ve 4 bin 120 uluslararası B2B görüşmeye imza atılmıştı.