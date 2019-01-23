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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Sonat KEREM,KİEV(DHA)
23.01.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Türkiye mesajı... 2007'de başlamıştı sona gelindi... Talimatı verdi

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Türkiye mesajı... 2007'de başlamıştı sona gelindi... Talimatı verdi

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması için çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.

Ukrayna Başbakanı Groysman, Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv'e hitap eden Groysman, "Türkiye ile bu sene içerisinde bir an önce müzakereleri neticelendirmeliyiz. Bu konuda neredeyse sona geldik" dedi.

ZİYARETTE GÜNDEME GELDİ

Kendisinin ve Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Türkiye ziyaretlerinde serbest ticaret anlaşması konusunun gündeme geldiğini belirten Groysman, "Siyasi anlaşma sağlandı, sadece teknik konuların tamamlanması gerekiyor. Bu, çok hassas bir pazar" diye konuştu.

Ukrayna Başbakanı, Ankara ile Kiev'in, serbest ticaret anlaşması müzakereleri kapsamında 21 binden fazla ürünle ilgili anlaşmaya vardıkları, bin 200 ürünle ilgili görüşmelerin ise sürdüğü bilgisini verdi.

Erdoğan ile Poroşenko görüştü
Erdoğan ile Poroşenko görüştü

Ukrayna ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmeleri 2007 yılından bu yana devam ediyor.

 

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