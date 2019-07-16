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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Türkiye, mayısta AB ile ticaret fazlası verdi

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Türkiye, mayısta AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye'nin mayıs ayında AB'ye ihracatı, ithalatını 564,5 milyon avro geçti. Mayıs ayında AB'ye 6 milyar 873,8 milyon avroluk ihracat yapan Türkiye, AB'den 6 milyar 309,3 milyon avroluk ithalat gerçekleştirdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. 

Buna göre, mayıs ayında Türkiye, AB'ye 6 milyar 873,8 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 309,3 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, mayısta 564,5 milyon avro ticaret fazlası verdi. 

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi. 

Türkiye'nin AB ile ticaret fazlası geçen yıl ağustosta 745,5 milyon avro, eylülde 467,7 milyon avro, ekimde 1 milyar 723,7 milyon avro, kasımda 1 milyar 485,7 milyon avro, aralıkta 765,8 milyon avro, bu yıl ise ocakta 1 milyar 783,7 milyon avro, şubatta 841,1 milyon avro, martta 126,8 milyon avro ve nisanda 857,8 milyon avro oldu. Böylece Türkiye, AB ile ticaretinde son 10 ayda ticaret fazlası gerçekleştirdi. 


Türkiye, bu yılın ilk 5 ayında AB'ye yaklaşık 34 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 29,8 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un ilk 5 ayında Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 4,2 milyar avro geçti. 

Öte yandan, AB'nin mayıs ayında toplam ihracatı 178,5 milyar avro, ithalatı da 170,7 milyar avroya ulaştı. AB, mayıs ayında yaklaşık 7,8 milyar avro ticaret fazlası verdi. 

Avro Bölgesi'nin ise mayıs ayında toplam ihracatı 203,4 milyar avro, ithalatı 180,3 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 23 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı. 

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