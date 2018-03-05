"Türkiye kruvaziyer turizminde çok iyi bir yere gelecek"

Antalya DTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan ve beraberindeki TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, DTO Başkan Yardımcısı Rıdvan Kartal, Antalya DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu ve bazı üyeler, Demre'de Üçağız ve Çayağzı ile Kaş ve Kalkan'da ziyaretlerde bulunarak denizcilerin sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerde konuşan Başkan Kalkavan, denizcilik sektöründe son bir yılda önemli değişikliklerin ve gelişmelerin olduğunu kaydetti.

Bu değişimde artıların ve eksilerin olduğunu ancak artıların ağır bastığını ifade eden Kalkavan, limanların daha güvenli hale geldiğini belirtti. Kruvaziyer turizminde talepleri artırmanın ve talepleri oluşturmanın önemine değinen Kalkavan, "Türkiye önümüzdeki yıl kruvaziyer turizminde çok iyi bir yere gelecek.” açıklamasını yaptı.

AHŞAP TEKNELERİN YUNAN ADALARINA ÇIKIŞI

Deniz turizminde ahşap teknelerin Yunan adalarına çıkışının engellenmesi sorununu çözdüklerini ifade eden Kalkavan, şunları kaydetti:

"'Ahşap teknelerin, yatların Yunan adalarına çıkışında sorunlar yaşanıyordu. Klasta sorunlar vardı. Yat ve teknelerin sınıflandırılmasındaki sorunları çözüyoruz. Bu sorunları hem diplomatik hem de hükümetler arası diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Ahşap yat ve tekneler yine Yunan adalarına çıkış yapabilecek.”

Türkiye sahillerinin çok güzel olduğunu belirten Kalkavan, bu doğal ortamın ve denizlerin mutlaka korunması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin yat bağlama kapasitesinin zayıf olduğunu belirten Kalkavan, "Tekne bağlama ve çekek konusunda da sıkıntılar var. Bağlama ve çekek yerleri konusunda imarlı alanlar yaratılmalı. İmarsız alanlarda asla buna izin vermeyiz. Bağlama ve çekek yerinin tespiti ve imarı mutlaka olmalı.” ifadelerini kullandı.

Kalkavan, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu ancak "denizci millet" olunamadığını kaydetti. Turizmde marka olan Antalya'da denizin daha fazla kullanılması gerektiğini de vurgulayan Kalkavan, "Çok güzel ürünümüz

var ama bundan nasıl yararlanacağımızı bilemiyoruz.

Denizcilik eğitimine ve çevreye daha fazla önem vermeliyiz. Denizciler denizi kirletmemeli. Sektörde iş güvenliğini geliştirmede önemli yerlere geldik. Standartları daha da yukarılara çıkarıyoruz.

Denizlerimizi korumalıyız. Özellikle Antalya bu konuda daha dikkatli olmalı. Bu bölgeyi korumalıyız." açıklamasında bulundu.

Antalya DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu da Antalya'daki denizcilik ve deniz turizminin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı. Kendiroğlu, geçen yıl fırtınadan zarar gören Üçağız bölgesindeki iskelenin malzemelerinin geldiğini, yakında montajına başlanılacağını, gelecek yıl da Kaleköy de iskele yapılacağını bildirdi.