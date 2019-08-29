Türkiye KOBİ cenneti

SOSYAL Güvenlik Kurumu’nun 8 ay aradan sonra açıkladığı veriler, Türkiye’deki çalışma hayatı dinamiklerini de ortaya koydu. Verilere göre Türkiye’deki işyerlerinin çok büyük bir bölümü 1 veya 3 kişi arasında çalışanla devam ediyor. Günlük kazançlarda ise hava yolu taşımacılığı sektör olarak öne çıkıyor.

SSK’lı işyerleri kapsamında Mayıs 2019 itibariyle Türkiye’de toplam 1 milyon 854 bin 260 işyeri bulunuyor. Bu işyerlerinin 700 bininde sadece bir kişi çalışıyor. 2 veya 3 kişinin çalıştığı işyerlerinin sayısı ise 515 bin 48. Bu iki verinin toplamı ise bir milyon 215 bin 161 sayısına ulaşıyor. Buna göre, Türkiye’deki işyerlerinin yüzde 65’inde en fazla 3 kişi çalışıyor. Buna karşılık işyerinde çalışan sayısı bini geçen işyeri sayısı 465 seviyesinde kalıyor. İşyerinde çalışan sayısı 750-999 arasında olan işyeri sayısı ise 370’le sınırlı. 500 ila 749 arasında çalışanı bulunan işyeri sayısı da 945.

SSK’lı işlerde sektörler bazında günlük kazançlarda ise en düşük ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışılan işlerde kazanılıyor. Bu alanda erkeklerin günlük kazancı 91 lira olurken, kadınlarınki ise 85 TL’de kalıyor. Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde ise erkekler günlük 101 TL kazanırken, kadınlar 96 TL kazanıyor. Mobilya imalatında ise kadınların günlük kazancı 99 lira, erkeklerinki ise 104 TL düzeyinde. Giyim eşyalarının imalatı da en düşük gelirli işlerden. Bu alanda kadınların günlük kazancı 98 lira olurken, erkeklerinki de 103 TL.

HAVAYOLU ÖNE ÇIKIYOR

En yüksek gelirlerde ise havayolu sektörü öne geçiyor. Ancak burada da erkeklerin kazancı kadınları geride bırakıyor. Erkekler günlük 426 TL kazanırken, kadınlar ise 355 TL kazanıyor. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de kadın ve erkekler arasında gelir farkı dikkat çekiyor. Bu alanda çalışan erkeklerin günlük kazancı 339 lira olurken, kadınlarınki 263 TL de kalıyor. Kadınların günlük kazanç alanında erkekleri küçük bir farkla da olsa geride bıraktığı sektörler ise çok az. Bunlardan biri de gayrimenkul faaliyetleri. Gayrimenkul faaliyetlerinde kadınlar günlük 110 TL kazanırken, erkekler 109 TL kazanıyor.

Öte yandan çalışma hayatında bulunan stajyer ve kursiyerlerin net rakamı da veriler arasında yer aldı. Buna göre 2009’da 27 bin 174 olan 4-A (SSK) kapsamındaki kursiyer ve stajyer sayısı 2010’da 30 bin 711 oldu. Yasal değişikliğin ardından, 2017 yılında sigortalı stajyer ve kursiyer sayısı 1 milyon 136 bine çıkarken, 2018 yılında ise bu rakam 1 milyon 161 bin oldu. 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle ise sosyal güvenlik sistemindeki stajyer ve kursiyer sayısı 1 milyon 195 bin olarak kayıtlara geçti.