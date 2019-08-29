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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye KOBİ cenneti

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Türkiye KOBİ cenneti

Sosyal Güvenlik Kurumu verileri Türkiye’de işyerlerinin yüzde 65’inde 1-3 kişi çalıştığını gösteriyor. Ayrıca günlük kazançta zirve havayolu taşımacılığının. Havayolunda günlük kazanç erkeklerde 426 TL, kadınlarda 355 TL olarak belirlendi. En düşük günlük kazanç ev hizmetlerinde oluyor.

SOSYAL Güvenlik Kurumu’nun 8 ay aradan sonra açıkladığı veriler, Türkiye’deki çalışma hayatı dinamiklerini de ortaya koydu. Verilere göre Türkiye’deki işyerlerinin çok büyük bir bölümü 1 veya 3 kişi arasında çalışanla devam ediyor. Günlük kazançlarda ise hava yolu taşımacılığı sektör olarak öne çıkıyor.

SSK’lı işyerleri kapsamında Mayıs 2019 itibariyle Türkiye’de toplam 1 milyon 854 bin 260 işyeri bulunuyor. Bu işyerlerinin 700 bininde sadece bir kişi çalışıyor. 2 veya 3 kişinin çalıştığı işyerlerinin sayısı ise 515 bin 48. Bu iki verinin toplamı ise bir milyon 215 bin 161 sayısına ulaşıyor. Buna göre, Türkiye’deki işyerlerinin yüzde 65’inde en fazla 3 kişi çalışıyor. Buna karşılık işyerinde çalışan sayısı bini geçen işyeri sayısı 465 seviyesinde kalıyor. İşyerinde çalışan sayısı 750-999 arasında olan işyeri sayısı ise 370’le sınırlı. 500 ila 749 arasında çalışanı bulunan işyeri sayısı da 945.

SSK’lı işlerde sektörler bazında günlük kazançlarda ise en düşük ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışılan işlerde kazanılıyor. Bu alanda erkeklerin günlük kazancı 91 lira olurken, kadınlarınki ise 85 TL’de kalıyor. Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde ise erkekler günlük 101 TL kazanırken, kadınlar 96 TL kazanıyor. Mobilya imalatında ise kadınların günlük kazancı 99 lira, erkeklerinki ise 104 TL düzeyinde. Giyim eşyalarının imalatı da en düşük gelirli işlerden. Bu alanda kadınların günlük kazancı 98 lira olurken, erkeklerinki de 103 TL.

HAVAYOLU ÖNE ÇIKIYOR

En yüksek gelirlerde ise havayolu sektörü öne geçiyor. Ancak burada da erkeklerin kazancı kadınları geride bırakıyor. Erkekler günlük 426 TL kazanırken, kadınlar ise 355 TL kazanıyor. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de kadın ve erkekler arasında gelir farkı dikkat çekiyor. Bu alanda çalışan erkeklerin günlük kazancı 339 lira olurken, kadınlarınki 263 TL de kalıyor. Kadınların günlük kazanç alanında erkekleri küçük bir farkla da olsa geride bıraktığı sektörler ise çok az. Bunlardan biri de gayrimenkul faaliyetleri. Gayrimenkul faaliyetlerinde kadınlar günlük 110 TL kazanırken, erkekler 109 TL kazanıyor.

Öte yandan çalışma hayatında bulunan stajyer ve kursiyerlerin net rakamı da veriler arasında yer aldı. Buna göre 2009’da 27 bin 174 olan 4-A (SSK) kapsamındaki kursiyer ve stajyer sayısı 2010’da 30 bin 711 oldu. Yasal değişikliğin ardından, 2017 yılında sigortalı stajyer ve kursiyer sayısı 1 milyon 136 bine çıkarken, 2018 yılında ise bu rakam 1 milyon 161 bin oldu. 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle ise sosyal güvenlik sistemindeki stajyer ve kursiyer sayısı 1 milyon 195 bin olarak kayıtlara geçti.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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