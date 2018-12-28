Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden Diyanet Vakfına bağış
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) yüksek öğrenim öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere gayrimenkul bağışı gerçekleştirdi.
TKBB ile TDV arasına gerçekleşen bağış protokolü imza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Faizsiz finans kurumlarının, TDV ile bu şekilde iş birliği yapmış olması hem milletimize hem de yurt içinde ve dışında hayrı ulaştırmamız gereken kardeşlerimiz adına büyük bir gelişme sağlayacaktır. Kurumlarımızın yetkililerine buradan teşekkür ediyorum. Allah hayırlara vesile eylesin” dedi.
İhtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz barınma
TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir ise yaptığı konuşmada, “Katılım bankaları birçok yatırıma, projeye imza atmış kurumlardır. Tabii en büyük yatırım da insana yapılan yatırımdır. Bu protokolle de buradan yetişen insanlarımızdan, öğrencilerimizden, Türkiye’nin ilim, fikir ve sanat dünyasına yön verecek şahıslar yetişmesini ümit ediyoruz.
Medeniyet mücadelemize katkı sağlayacak insanların yetişmesine vesile olsun ümidiyle bu projeye imza atıyoruz. Vatanımıza, milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
İmzalanan bağış protokolü çerçevesinde; TKBB tarafından Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1194 metrekare sahalı gayrimenkulün 6 milyon 500 bin TL bedelle satın alınmak üzere, TDV’na bağışı gerçekleşti. Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu olarak tahsis edilecek gayrimenkulün adı “Türkiye Diyanet Vakfı- Abdullah Tivnikli Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu” olacak. Söz konusu gayrimenkul, muhtaç öğrencilerin ücretsiz barındırılması için kullanılacak.
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